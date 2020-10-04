Шахтер уходит на самоизоляцию. Коронавирус у Пятова и Степаненко

«Шахтер» объявил о том, что два игрока команды, вратарь Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко, заразились коронавирусом, а также заболели два сотрудника клуба.
При этом положительные тесты пришли после сегодняшнего матча «Десна» - «Шахтер», в котором Пятов принимал участие, а Степаненко вышел на второй тайм.
Ожидаем реакции «Десны» на эту информацию.
«Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.
Пятов и Степаненко пропустят ближайшие матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Но, в принципе , согласен.
За год от гриппа в мире умирает 1,3 -1,4 млн. человек.
За 10 месяцев от Короны умерло 1 млн. человек.
Цифры сопоставимые.
Я не спорю , что каждая власть в странах использует эпидемию как инструмент . Но глупо отрицать наличие самой эпидемии .
Все остальное - второстепенно
И как же прям вовремя, после матча и перед вылетом в сборную....
У нас не так?
Я не спорю , что каждая власть в странах использует эпидемию как инструмент . Но глупо отрицать наличие самой эпидемии .
Все остальное - второстепенно
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