Шахтер уходит на самоизоляцию. Коронавирус у Пятова и Степаненко

«Шахтер» объявил о том, что два игрока команды, вратарь Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко, заразились коронавирусом, а также заболели два сотрудника клуба.

При этом положительные тесты пришли после сегодняшнего матча «Десна» - «Шахтер», в котором Пятов принимал участие, а Степаненко вышел на второй тайм.

Ожидаем реакции «Десны» на эту информацию.

«Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Пятов и Степаненко пропустят ближайшие матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.