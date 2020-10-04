Шахтер уходит на самоизоляцию. Коронавирус у Пятова и Степаненко

Заболели два игрока и сотрудники клуба

  • 04.10.2020 21:47
  • 9130 просмотров
  • 68 комментариев
Шахтер уходит на самоизоляцию. Коронавирус у Пятова и Степаненко
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» объявил о том, что два игрока команды, вратарь Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко, заразились коронавирусом, а также заболели два сотрудника клуба.

При этом положительные тесты пришли после сегодняшнего матча «Десна» - «Шахтер», в котором Пятов принимал участие, а Степаненко вышел на второй тайм.

Ожидаем реакции «Десны» на эту информацию.

«Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Пятов и Степаненко пропустят ближайшие матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(78 голосов)

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Комментарии
    Kherson384
      Kherson384, 04.10.2020 22:30
    0
    Ужас
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 22:28
    -1
    jekаfunny, 04.10.2020 22:25
    Как ты насосался когда кукарекал что АЗ вынести Динамо и штуку евро на это ставил ?
    Люди сука заболели а ты сука ,гей Гейфани снова о отсосах.ты уже заеб..ал всех придурок ошибка природы ты!!!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 22:27
    0
    Леха Аксютенко, 04.10.2020 22:23
    Почитай, что такое ПЛР тест, тогда поймёшь, почему они не могут реагировать на простой ОРВИ
    Твое дело верить в этот кал, для меня это цирк! Вот если бы от этой "болячки" умирало 50% больных - окей, полный пзц! Но когда в Украине от сердечно сосудистых умирает в разы больше ( инфаркт, инсульт ), то епать цирком становится ваш сцаный ковид, чисто для имбиц.....Носи маску как собака!
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 04.10.2020 22:26
    0
    janu0320, 04.10.2020 22:25
    не не, дырявые боты хотят что их Бущан сасай делал.
    Ваш уже сделал
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.10.2020 22:26
    0
    Arius, 04.10.2020 22:18
    А кто тебе сказал что эти тесты реагируют не на ОРВИ? Смертность от сердечно сосудистых в Украине в разы больше, это пандемия, а не цирк с ковидом, я представляю сколько людей переболело этой хней не обращаясь в больницы......
    Конечно это не обычное ОРВИ.
    Но, в принципе , согласен.
    За год от гриппа в мире умирает 1,3 -1,4 млн. человек.
    За 10 месяцев от Короны умерло 1 млн. человек.
    Цифры сопоставимые.
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 04.10.2020 22:25
    -2
    Александр Шевченко, 04.10.2020 21:49
    Косят от сборной, чы шо? Прям вся команда на самоизоляцию? Шо за бред
    Иди в пень гопоидиотина Динамовская
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 22:25
    +1
    janu0320, 04.10.2020 22:24
    мечта дырявых ботов исполняется, пятова не будет в сборной. ох их Бущан насосётся в лиге наций, дырявые боты счастливы будут
    Как ты насосался когда кукарекал что АЗ вынести Динамо и штуку евро на это ставил ?
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 04.10.2020 22:25
    +2
    Пятов в больнице на днях мячи раздавал онкобольным детям! Как он к ним попал без тестов?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 22:25
    0
    Andre066, 04.10.2020 22:22
    Выздоравливайте! Здоровья вам! ДИНАМО ждет вас здоровыми к чемпионату и Лиги чемпионов и к дуэли нашей! Здоровья вам!
    не не, дырявые боты хотят что их Бущан сасай делал.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.10.2020 22:24
    +1
    johndow, 04.10.2020 22:18
    Схема тестирования точно бредовая, но технарь - это не туда тоже...
    Сьогодні через 2-го гравця сьогодні не випустили Наполі на гру з Юве - скоріш за все зарахують технарь. Так чому нас усе має бути через с-аку має бути. Через нехтування правил збоку однієї команди наш МОЗ може взагалі призупинити чемпіонат. Ще недавно Палкін Мінай "сповідав"щодо вболівальників, а самі що мутять?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 22:24
    -2
    мечта дырявых ботов исполняется, пятова не будет в сборной. ох их Бущан насосётся в лиге наций, дырявые боты счастливы будут
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 22:23
    0
    Arius, 04.10.2020 22:18
    А кто тебе сказал что эти тесты реагируют не на ОРВИ? Смертность от сердечно сосудистых в Украине в разы больше, это пандемия, а не цирк с ковидом, я представляю сколько людей переболело этой хней не обращаясь в больницы......
    Почитай, что такое ПЛР тест, тогда поймёшь, почему они не могут реагировать на простой ОРВИ
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 22:22
    +1
    Выздоравливайте! Здоровья вам! ДИНАМО ждет вас здоровыми к чемпионату и Лиги чемпионов и к дуэли нашей! Здоровья вам!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.10.2020 22:21
    -3
    serge_kr, 04.10.2020 22:12
    А Буяльский с Супрягой типа травмы получили, хотя очевидно косят, а с короновирусом не шутят, тесты официальные
    Смотрите "шубы" говорящие
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.10.2020 22:21
    -3
    Раньше один рахицкий косил от сборной, а теперь массово решили ребята с днонецка этим заняться, под прикрытием короны?
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 22:20
    0
    zhyr, 04.10.2020 22:16
    ну і навіщо тому ж Пятову пропускати ігри збірної? він що, сильно перевтомлюється? це ж не польовий гравець
    А что Пятов решает? Разбор полетов! Как так что все эксперты пели оды шд о досрочном чемпионстве сейчас во рту держат чупачупс!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 22:20
    0
    serge_kr, 04.10.2020 22:12
    А Буяльский с Супрягой типа травмы получили, хотя очевидно косят, а с короновирусом не шутят, тесты официальные
    Ну Буяльского и Супряги в сегодняшней игре не было. Даже в запасе
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 22:19
    +1
    jekаfunny, 04.10.2020 22:17
    Цирк не цирк , а для некоторых групп людей - это опасность .
    Я не спорю , что каждая власть в странах использует эпидемию как инструмент . Но глупо отрицать наличие самой эпидемии .
    Швецию смотрим! Им поепать, а живут как люди! Знаю что говорю был в Стокгольме!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 22:18
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 04.10.2020 22:09
    Як вони з COVID вийшли на поле? Чому результати тестів приходять після а не до гри? Зарахувати тезнарь - що іншим неповадно було...
    Схема тестирования точно бредовая, но технарь - это не туда тоже...
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 22:18
    +1
    serge_kr, 04.10.2020 22:12
    А Буяльский с Супрягой типа травмы получили, хотя очевидно косят, а с короновирусом не шутят, тесты официальные
    А кто тебе сказал что эти тесты реагируют не на ОРВИ? Смертность от сердечно сосудистых в Украине в разы больше, это пандемия, а не цирк с ковидом, я представляю сколько людей переболело этой хней не обращаясь в больницы......
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 21:56
    +17
    Здоровья Тарасу и Андрею , и их семьям !
    Все остальное - второстепенно
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 04.10.2020 21:54
    +15
    Результаты тестов делают перед матчем чтобы они были до матча, не?
    И как же прям вовремя, после матча и перед вылетом в сборную....
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 04.10.2020 21:53
    +15
    вот писец. и десне на самоизоляцию
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.10.2020 21:58
    +14
    Может в ЧУ другие правила. Но в ЛЧ Динамо обязывали до игры предоставить тесты.
    У нас не так?
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 04.10.2020 21:56
    +10
    Вчера Пятова показывали, ездил в детский онкодиспансер, охеренно просто=(
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 04.10.2020 21:59
    +8
    Игроков Зари в сборную! Хуже точно не будет!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 04.10.2020 21:56
    +7
    Лунин или Бущан? )
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 04.10.2020 21:55
    +7
    Сто пітсотий випадок безсимптомного коронавірусу у спортсменів, які собі живуть і горя не знають з ним. Так само і в сили силенної інших людей. Скільки можна мучитися????
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 22:17
    +6
    Arius, 04.10.2020 22:12
    Да ковид это цирк, банальное орви, лишь бы посадить на цепь народ...! Там не ходи....туда не иди.... там не дыши....и т.п.
    Цирк не цирк , а для некоторых групп людей - это опасность .
    Я не спорю , что каждая власть в странах использует эпидемию как инструмент . Но глупо отрицать наличие самой эпидемии .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 21:58
    +6
    mayakovskiy1, 04.10.2020 21:57
    Жека молодец
    Ну а что тут ещё писать
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:06
    +4
    Только коронавирус смог поставить Лунина на ворота, трындец ну хоть какая то польза от этой дряни
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.10.2020 21:58
    +4
    Mac_Gyver, 04.10.2020 21:56
    Лунин или Бущан? )
    Лунін стовідсотково
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.10.2020 22:16
    +3
    Arius, 04.10.2020 22:06
    А по сути это разбор полетов, чисто чтоб готовились к ЛЧ и ЧУ! Предлагаю ДК точно так же поступить!
    ну і навіщо тому ж Пятову пропускати ігри збірної? він що, сильно перевтомлюється? це ж не польовий гравець
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.10.2020 22:09
    +3
    Як вони з COVID вийшли на поле? Чому результати тестів приходять після а не до гри? Зарахувати тезнарь - що іншим неповадно було...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:55
    +3
    Алексей К, 04.10.2020 21:53
    вот больше делать им нечего
    учитывая в какой форме сейчас Шахта, то матчи сборной им ой как не нужны, их могут только добить окончательно
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 04.10.2020 22:25
    +2
    Пятов в больнице на днях мячи раздавал онкобольным детям! Как он к ним попал без тестов?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 22:17
    +2
    від збірної вирішили відкосити?
    Ссылка
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 04.10.2020 22:01
    +2
    слава Богу, дырка не будет на воротах
    Ссылка
    Бамбарбия Кыргуду
      Бамбарбия Кыргуду, 04.10.2020 21:57
    +2
    Шевченко не позавидуешь. Придеься перекроить всю структуоу состава команды
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:57
    +2
    jekаfunny, 04.10.2020 21:56
    Здоровья Тарасу и Андрею , и их семьям !
    Все остальное - второстепенно
    Жека молодец
    Ссылка
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