ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отправил Бутко в польский Лех

Еще одна аренда для Богдана Бутко

  • 03.10.2020 23:01
  • 568 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отправил Бутко в польский Лех
© lechpoznan.pl

Польский «Лех» Познань на официальном сайте проинформировал о договоренности с «Шахтером» по поводу аренды правого защитника Богдана Бутко.

Правда, аренда рассчитана только до конца 2020 года.

29-летний Бутко выступал за «Лех» в минувшем сезоне, отыграв 12 матчей.

В чемпионате Польши команда занимает 10-е место после 4-х туров. Кроме того, «Лех» готовится к матчам Лиги Европы.

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(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Судак
      Олег Судак, 03.10.2020 23:24
    +1
    Палкін:"Бодя,йди нах.Ой Бодя йди в Лєх."
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 23:18
    -1
    viktor112007, 03.10.2020 23:15
    А шо такоє? Тож кращий футболіст збірної на тренуваннях
    тебе скучно стало притворятся адекватным?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 23:17
    -2
    +1 украинец в ЛЧ
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 23:15
    0
    А шо такоє? Тож кращий футболіст збірної на тренуваннях
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 03.10.2020 23:24
    +1
    Палкін:"Бодя,йди нах.Ой Бодя йди в Лєх."
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 23:15
    0
    А шо такоє? Тож кращий футболіст збірної на тренуваннях
    Ссылка
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