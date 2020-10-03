ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отправил Бутко в польский Лех

Польский «Лех» Познань на официальном сайте проинформировал о договоренности с «Шахтером» по поводу аренды правого защитника Богдана Бутко.
Правда, аренда рассчитана только до конца 2020 года.
29-летний Бутко выступал за «Лех» в минувшем сезоне, отыграв 12 матчей.
В чемпионате Польши команда занимает 10-е место после 4-х туров. Кроме того, «Лех» готовится к матчам Лиги Европы.
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