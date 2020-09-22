Недолго был без клуба. Кравец подписал контракт с Коньяспором

«Коньяспор» объявил о подписании двухлетнего контракта с украинским футболистом Артемом Кравцом.



Сообщается, что 31-летний футболист будет играть под 23-м номером.



В понедельник Кравец и киевское «Динамо» пришли к согласию о расторжении контракта. Решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом.



Напомним, Артем Кравец вернулся в «Динамо» в конце августа, до этого он защищал цвета «Кайсериспора».

«Коньяспор» выступает в турецкой Суперлиге, в новом сезоне пока сыграл всего один матч, который закончился ничьей.