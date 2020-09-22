Недолго был без клуба. Кравец подписал контракт с Коньяспором

Украинский нападающий вернулся в Турцию

  • 22.09.2020 19:06
  • 7525 просмотров
  • 12 комментариев
Недолго был без клуба. Кравец подписал контракт с Коньяспором
© ФК Коньяспор

«Коньяспор» объявил о подписании двухлетнего контракта с украинским футболистом Артемом Кравцом.
 
Сообщается, что 31-летний футболист будет играть под 23-м номером.
 
В понедельник Кравец и киевское «Динамо» пришли к согласию о расторжении контракта. Решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом.
 
Напомним, Артем Кравец вернулся в «Динамо» в конце августа, до этого он защищал цвета «Кайсериспора».

«Коньяспор» выступает в турецкой Суперлиге, в новом сезоне пока сыграл всего один матч, который закончился ничьей.

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Источник — ФК Коньяспор

(27 голосов)

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Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 22.09.2020 20:15
    -1
    Его уровень
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.09.2020 19:48
    +1
    ass36, 22.09.2020 19:44
    31 год это уже пенсия, какая может быть ещё сборная. Сборной нужны молодые.
    в Турцию едут доигрывать.
    Не могу вспомнить, кого в нашу сборную привлекали из турецкого клуба.
    Ссылка
    ass36
      ass36, 22.09.2020 19:44
    0
    Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
    31 год это уже пенсия, какая может быть ещё сборная. Сборной нужны молодые.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 19:43
    +1
    Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
    Коню понятно. Но даже если б он в Наполи перешел, то это не значит ничего. Кроме своих заявлений что он показал и на каком уровне что б его вызывать сейчас и предпочитать его тем форвардам что уже имеются?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.09.2020 19:42
    +1
    Вячеслав Самойлов, 22.09.2020 19:33
    Клуб, конечно, "не тот", но вот если его Кравец выведет в ЛЧ, или в групповой этап ЛЕ - то и из него ВПОЛНЕ может и быть вызван в сборную. Все будет зависеть от его личных результатов, и результатов клуба...
    П.С. Не думаю, что не найдется в сборной - кому посоветовать Кравца, если он РЕАЛЬНО заслужит вызова.
    я только за, но в прошлом чемпионате Коньякспор был 12-ым из 18 ти . Меньше чем Коьяспор в прошлом году забили только два турецких клуба. Сомневаюсь, что у них чемпионские амбиции.
    Кравцу главное забивать. Причём, забивать лидерам и грандам турецкого чемпионата. Пожелаем Артёму удачи.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 19:36
    0
    А жена играет за сборную?
    Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, ...
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 22.09.2020 19:33
    +2
    Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
    Клуб, конечно, "не тот", но вот если его Кравец выведет в ЛЧ, или в групповой этап ЛЕ - то и из него ВПОЛНЕ может и быть вызван в сборную. Все будет зависеть от его личных результатов, и результатов клуба...
    П.С. Не думаю, что не найдется в сборной - кому посоветовать Кравца, если он РЕАЛЬНО заслужит вызова.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.09.2020 19:33
    +1
    КоньякСпорт - хороший клуб.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    +2
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 19:18
    -18
    Ну и правильно, главное подальше от дерьнамы.
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    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 19:17
    +5
    нормас
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 19:14
    +1
    3тур, 27.09.2020, Коньяспор-Бешикташ --- буде грати?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 19:17
    +5
    нормас
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 22.09.2020 19:33
    +2
    Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
    Клуб, конечно, "не тот", но вот если его Кравец выведет в ЛЧ, или в групповой этап ЛЕ - то и из него ВПОЛНЕ может и быть вызван в сборную. Все будет зависеть от его личных результатов, и результатов клуба...
    П.С. Не думаю, что не найдется в сборной - кому посоветовать Кравца, если он РЕАЛЬНО заслужит вызова.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    +2
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.09.2020 19:48
    +1
    ass36, 22.09.2020 19:44
    31 год это уже пенсия, какая может быть ещё сборная. Сборной нужны молодые.
    в Турцию едут доигрывать.
    Не могу вспомнить, кого в нашу сборную привлекали из турецкого клуба.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 19:43
    +1
    Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
    Коню понятно. Но даже если б он в Наполи перешел, то это не значит ничего. Кроме своих заявлений что он показал и на каком уровне что б его вызывать сейчас и предпочитать его тем форвардам что уже имеются?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 22.09.2020 19:42
    +1
    Вячеслав Самойлов, 22.09.2020 19:33
    Клуб, конечно, "не тот", но вот если его Кравец выведет в ЛЧ, или в групповой этап ЛЕ - то и из него ВПОЛНЕ может и быть вызван в сборную. Все будет зависеть от его личных результатов, и результатов клуба...
    П.С. Не думаю, что не найдется в сборной - кому посоветовать Кравца, если он РЕАЛЬНО заслужит вызова.
    я только за, но в прошлом чемпионате Коньякспор был 12-ым из 18 ти . Меньше чем Коьяспор в прошлом году забили только два турецких клуба. Сомневаюсь, что у них чемпионские амбиции.
    Кравцу главное забивать. Причём, забивать лидерам и грандам турецкого чемпионата. Пожелаем Артёму удачи.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.09.2020 19:33
    +1
    КоньякСпорт - хороший клуб.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 19:14
    +1
    3тур, 27.09.2020, Коньяспор-Бешикташ --- буде грати?
    Ссылка
    ass36
      ass36, 22.09.2020 19:44
    0
    Саша Яковенко, 22.09.2020 19:28
    Это не тот клуб из которого попадают в сборную.
    31 год это уже пенсия, какая может быть ещё сборная. Сборной нужны молодые.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 19:36
    0
    А жена играет за сборную?
    Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, ...
    Ссылка
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