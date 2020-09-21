ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кравец покидает Динамо

Нападающий Артем Кравец и ФК «Динамо» (Киев) пришли к согласию о расторжении контракта.
Сообщается, что такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.
Напомним, 31-летний форвард вернулся в «Динамо» в конце августа, с ним был подписан контракт на два года с опцией продления еще на сезон.
Кравец является воспитанником «Динамо». За первую команду киевлян он выступал с 2006 по 2017 годы.
После этого в карьере Кравца были аренды в «Штутгарт» и «Гранаду», и два с половиной года в турецком «Кайсериспоре», который он покинул на правах свободного агента.
В прошлом сезоне на счету Кравца 8 голов и 1 ассист в 18 матчах чемпионата Турции. Также на счету форварда 8 голов в 23 матчах за сборную Украины.
Источник — ФК Динамо Киев
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UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
С чего ты взял что не нужен ?
Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
Не думаю что у него ЗП космическая
Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
С чего ты взял что не нужен ?
Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
Не думаю что у него ЗП космическая
Источник: Динамо Киев Inside
Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
С чего ты взял что не нужен ?
Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
Не думаю что у него ЗП космическая
Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
С чего ты взял что не нужен ?
Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
Не думаю что у него ЗП космическая
Источник: Динамо Киев Inside
Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
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