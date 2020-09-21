ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кравец покидает Динамо

Решение принято после разговора с Мирчей Луческу и Игорем Суркисом

  • 21.09.2020 13:51
  • 5219 просмотров
  • 16 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кравец покидает Динамо
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Нападающий Артем Кравец и ФК «Динамо» (Киев) пришли к согласию о расторжении контракта.

Сообщается, что такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.

Напомним, 31-летний форвард вернулся в «Динамо» в конце августа, с ним был подписан контракт на два года с опцией продления еще на сезон. 

Кравец является воспитанником «Динамо». За первую команду киевлян он выступал с 2006 по 2017 годы.

После этого в карьере Кравца были аренды в «Штутгарт» и «Гранаду», и два с половиной года в турецком «Кайсериспоре», который он покинул на правах свободного агента.

В прошлом сезоне на счету Кравца 8 голов и 1 ассист в 18 матчах чемпионата Турции. Также на счету форварда 8 голов в 23 матчах за сборную Украины.

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Источник — ФК Динамо Киев

(26 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:19
    0
    UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:18
    А как же? jekаfunny, 20.08.2020 19:59-7
    UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
    Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
    С чего ты взял что не нужен ?
    Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
    Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
    А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
    Не думаю что у него ЗП космическая
    Я ошибся , бывает
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:18
    0
    jekаfunny, 21.09.2020 14:13
    Он явно не тянул , к сожалению
    Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
    Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
    А как же? jekаfunny, 20.08.2020 19:59-7
    UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
    Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
    С чего ты взял что не нужен ?
    Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
    Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
    А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
    Не думаю что у него ЗП космическая
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:15
    +1
    Суркис решил в очередной раз подкормить игрока за былые заслуги. Но теперь тренер не физрук и указал на выход. Топ трансфер. Руководство динамо не перестает удивлять
    Ссылка
    alzhovtyak
      alzhovtyak, 21.09.2020 14:15
    0
    По Артёму Кравцу. Физические кондиции на ВСЕХ тренировках были худшими. Ещё один яркий пример того, что бывает с игроками, подписанными в обход главного тренера. Луческу указал младшему Суркису путеводную звезду в отношениях. Заодно умыл Шаблия и прочих. У вас по Костевичу ещё есть какие-то иллюзии?
    Источник: Динамо Киев Inside
    Ссылка
    ваня болван
    online
      ваня болван, 21.09.2020 14:14
    +1
    Велком ФК "Десна"!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:13
    0
    Он явно не тянул , к сожалению
    Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
    Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.09.2020 14:12
    +1
    APL, 21.09.2020 14:10
    Нічого особливого, Артем явно не тягне, щоб грати за ДК, надіюсь знайде собі гідний клуб.
    Гідні клуби хотіли б гідних футболістів...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 14:10
    +1
    Нічого особливого, Артем явно не тягне, щоб грати за ДК, надіюсь знайде собі гідний клуб.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 14:08
    +1
    Сурово, но и конкуренция в УПЛ жесткая. Удачи Артему.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 21.09.2020 14:04
    0
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.09.2020 14:02
    +3
    Що й треба було доказати! Форварда знайшли, для "Динамо", блін. Але ж "Динамо" буде не "Динамо", якщо не дасть другий шанс Гармашу ще, наприклад. Не кажу вже про заявлених Андрієвських всяких і Шабанових
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 21.09.2020 14:01
    +3
    Дніпро 1, або якась Угорщина.
    Ссылка
    russol30
      russol30, 21.09.2020 13:55
    +8
    Та і не світило йому місце в основі, правильно зробив, удачі
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 21.09.2020 13:55
    +5
    Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел и сразу зашел
    Ссылка
    Roma Junior
      Roma Junior, 21.09.2020 13:54
    -2
    Да завтра вернется
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 13:52
    +3
    Не подошел
    Ссылка
    russol30
      russol30, 21.09.2020 13:55
    +8
    Та і не світило йому місце в основі, правильно зробив, удачі
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 21.09.2020 13:55
    +5
    Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел и сразу зашел
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.09.2020 14:02
    +3
    Що й треба було доказати! Форварда знайшли, для "Динамо", блін. Але ж "Динамо" буде не "Динамо", якщо не дасть другий шанс Гармашу ще, наприклад. Не кажу вже про заявлених Андрієвських всяких і Шабанових
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 21.09.2020 14:01
    +3
    Дніпро 1, або якась Угорщина.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 13:52
    +3
    Не подошел
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:15
    +1
    Суркис решил в очередной раз подкормить игрока за былые заслуги. Но теперь тренер не физрук и указал на выход. Топ трансфер. Руководство динамо не перестает удивлять
    Ссылка
    ваня болван
    online
      ваня болван, 21.09.2020 14:14
    +1
    Велком ФК "Десна"!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.09.2020 14:12
    +1
    APL, 21.09.2020 14:10
    Нічого особливого, Артем явно не тягне, щоб грати за ДК, надіюсь знайде собі гідний клуб.
    Гідні клуби хотіли б гідних футболістів...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 14:10
    +1
    Нічого особливого, Артем явно не тягне, щоб грати за ДК, надіюсь знайде собі гідний клуб.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 14:08
    +1
    Сурово, но и конкуренция в УПЛ жесткая. Удачи Артему.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:19
    0
    UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:18
    А как же? jekаfunny, 20.08.2020 19:59-7
    UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
    Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
    С чего ты взял что не нужен ?
    Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
    Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
    А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
    Не думаю что у него ЗП космическая
    Я ошибся , бывает
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:18
    0
    jekаfunny, 21.09.2020 14:13
    Он явно не тянул , к сожалению
    Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
    Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
    А как же? jekаfunny, 20.08.2020 19:59-7
    UKRAINE FAN, 20.08.2020 19:56
    Ты хотел сказать на голову выше? То что он не нужен одной из худших команд Турции о многом говорит
    С чего ты взял что не нужен ?
    Кравец второй бомбардир команды , со второй оценкой за сезон от Хускоред в команде .....
    Турки полностью провалили сезон там больше 70 пропущенных . И даже в таких условиях Артём забивал .
    А роль форварда на замену - очень даже сойдёт .
    Не думаю что у него ЗП космическая
    Ссылка
    alzhovtyak
      alzhovtyak, 21.09.2020 14:15
    0
    По Артёму Кравцу. Физические кондиции на ВСЕХ тренировках были худшими. Ещё один яркий пример того, что бывает с игроками, подписанными в обход главного тренера. Луческу указал младшему Суркису путеводную звезду в отношениях. Заодно умыл Шаблия и прочих. У вас по Костевичу ещё есть какие-то иллюзии?
    Источник: Динамо Киев Inside
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:13
    0
    Он явно не тянул , к сожалению
    Шаблий уже задрал подсовывать в клуб кого попало
    Когда уже у Суркиса хватит ума выгнать этого проходимца
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 21.09.2020 14:04
    0
    Ссылка
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