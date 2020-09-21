ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кравец покидает Динамо

Нападающий Артем Кравец и ФК «Динамо» (Киев) пришли к согласию о расторжении контракта.

Сообщается, что такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.

Напомним, 31-летний форвард вернулся в «Динамо» в конце августа, с ним был подписан контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

Кравец является воспитанником «Динамо». За первую команду киевлян он выступал с 2006 по 2017 годы.

После этого в карьере Кравца были аренды в «Штутгарт» и «Гранаду», и два с половиной года в турецком «Кайсериспоре», который он покинул на правах свободного агента.

В прошлом сезоне на счету Кравца 8 голов и 1 ассист в 18 матчах чемпионата Турции. Также на счету форварда 8 голов в 23 матчах за сборную Украины.