Виктор КОРНИЕНКО: «Требования Каштру схожи с требованиями Фонсеки»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко, вернувшийся из аренды в «Мариуполе», рассказал об адаптации в команде Луиша Каштру и поставленных целях.

– Виктор, насколько для тебя важно было не просто вернуться в «Шахтер», но и попасть в заявку на сезон?

– Весь год я много работал для этого и ждал. Когда узнал о такой возможности, с радостью вернулся сюда. Можно сказать, сбылась моя мечта. Теперь вдвойне буду стараться и доказывать, что это неслучайно.

– Как время, проведенное в аренде в «Мариуполе», повлияло на твое развитие как игрока?

– Конечно, каждому молодому футболисту важно получать игровое время. Тем более в «Мариуполе» я смог выступать в Премьер-лиге, и это огромный плюс. За год набрал определенные качества, что поможет в будущем.

– В «Шахтере» на каждой позиции высокая конкуренция. Готов состязаться с более опытными и старшими ребятами?

– Конкуренция – нормальный и очень интересный процесс. Выживает сильнейший. Я готов, ведь ждал этого.

– Какие впечатления у тебя от работы с Луишем Каштру?

– Требования схожи с теми, что были у Паулу Фонсеки. Тренировки отличаются деталями, так как у каждого тренера свои особенности. Здесь всегда могут подсказать, мне все нравится.

– Помогает ли советами Дарио Срна, который также играл на позиции правого защитника?

– Да, в рабочих моментах он всегда подсказывает, это помогает в адаптации.

– Ты уже был чемпионом в составе молодежки «Шахтера». А какие цели ставишь в первой команде?

– Хочу добиться всего: стать чемпионом Украины и выиграть Лигу чемпионов.