ОФИЦИАЛЬНО. Динамо арендовало Тудора Бэлуцэ

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании 21-летнего румынского полузащитника Тудора Бэлуцэ. Он будет выступать под 6-м номером.

Хавбек перешел в «Динамо» на правах аренды из «Брайтона». Само арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

На подписании Бэлуцэ настаивал лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Ранее сообщалось о том, что перехватить Бэлуцэ у «Динамо» может «Галатасарай».

Вторую половину прошлого сезона Бэлуцэ провел в аренде в голландском «Адо Ден Хааг», за который сыграл 4 матча в голландской Эредивизие.