ОФИЦИАЛЬНО. Динамо арендовало Тудора Бэлуцэ

Румынский полузащитник стал игроком «Динамо»

  • 06.10.2020 19:03
  • 7266 просмотров
  • 20 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо арендовало Тудора Бэлуцэ

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании 21-летнего румынского полузащитника Тудора Бэлуцэ. Он будет выступать под 6-м номером.

Хавбек перешел в «Динамо» на правах аренды из «Брайтона». Само арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

На подписании Бэлуцэ настаивал лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Ранее сообщалось о том, что перехватить Бэлуцэ у «Динамо» может «Галатасарай».

Вторую половину прошлого сезона Бэлуцэ провел в аренде в голландском «Адо Ден Хааг», за который сыграл 4 матча в голландской Эредивизие.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(52 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex99
      Alex99, 06.10.2020 20:10
    0
    Балаболить официально вы умеете лучше всех!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:49
    0
    Trasher311987, 06.10.2020 19:26
    Их все устраивает, увидим что будет в конце сезона
    Лучше никого не подписывать чем разных Клейтонов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 19:48
    -1
    Maks7777, 06.10.2020 19:30
    Да устраивает,мы можем сами в аренду ещё чел 10 отдать!!А что будет в конце сезона и что этой осенью в лч увидим время покажет,нам бы только Исмаили быстрей восстановить и всё и не кто нам не нужен!!
    Исмаили страшная травма, ты ж пойми не будет такой скорости. Хороший игрок.
    Я не ошибаюсь там же кресты
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:47
    +1
    Уже не официально
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.10.2020 19:45
    0
    А на ЛЧ его смогут заявить или нет?
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 06.10.2020 19:40
    +1
    А когда входить в состав?
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 19:37
    +1
    Если покажет себя с фантазией Черната , в лучшие времена, и надёжностью сверх Гиоанне, добро пожаловать! Почему бы и нет? Учи и держись Сидорчук!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 06.10.2020 19:34
    -4
    Если только Галатасарай был конкурент , можно представить что это за бревно. Своих много молодых игроков зачем кормить другой середняк.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.10.2020 19:34
    +2
    Посмотрим что за чел
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 06.10.2020 19:33
    -4
    Если только Галатасарай был конкурент , можно представить что это за бревно. Своих много молодых игроков зачем кормить другой середняк.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 19:30
    -5
    Trasher311987, 06.10.2020 19:26
    Их все устраивает, увидим что будет в конце сезона
    Да устраивает,мы можем сами в аренду ещё чел 10 отдать!!А что будет в конце сезона и что этой осенью в лч увидим время покажет,нам бы только Исмаили быстрей восстановить и всё и не кто нам не нужен!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 19:30
    -10
    Пропал пацан.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 19:26
    +3
    Александр Шевченко, 06.10.2020 19:25
    А че там, кроты, никого не подписали? Дауны, кароче
    Их все устраивает, увидим что будет в конце сезона
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 19:25
    -1
    А че там, кроты, никого не подписали? Дауны, кароче
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 19:23
    0
    Клейтон Белуце ещё бы конечно Линкольна, ну ничего есть новички это радует
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 19:19
    -15
    Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 19:18
    Давай тебе лучше 5 кубов шырки подкинем, а ты за это в благодарность откинешься
    Что ты пристаёшь к пацанам?Ты и правда гей
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 19:18
    +14
    Maks7777, 06.10.2020 19:10
    Может вам подкинуть пару игроков ,в аренду)))Вы уже как днепр1 и Марик арендами живёте
    Давай тебе лучше 5 кубов шырки подкинем, а ты за это в благодарность откинешься
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 19:18
    +7
    Удачи
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 19:10
    -18
    Может вам подкинуть пару игроков ,в аренду)))Вы уже как днепр1 и Марик арендами живёте
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 19:06
    -19
    Арендавало))))трансфер так трансфер
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 19:18
    +14
    Maks7777, 06.10.2020 19:10
    Может вам подкинуть пару игроков ,в аренду)))Вы уже как днепр1 и Марик арендами живёте
    Давай тебе лучше 5 кубов шырки подкинем, а ты за это в благодарность откинешься
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 19:18
    +7
    Удачи
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 19:26
    +3
    Александр Шевченко, 06.10.2020 19:25
    А че там, кроты, никого не подписали? Дауны, кароче
    Их все устраивает, увидим что будет в конце сезона
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.10.2020 19:34
    +2
    Посмотрим что за чел
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:47
    +1
    Уже не официально
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 06.10.2020 19:40
    +1
    А когда входить в состав?
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 19:37
    +1
    Если покажет себя с фантазией Черната , в лучшие времена, и надёжностью сверх Гиоанне, добро пожаловать! Почему бы и нет? Учи и держись Сидорчук!
    Ссылка
    Alex99
      Alex99, 06.10.2020 20:10
    0
    Балаболить официально вы умеете лучше всех!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:49
    0
    Trasher311987, 06.10.2020 19:26
    Их все устраивает, увидим что будет в конце сезона
    Лучше никого не подписывать чем разных Клейтонов
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.10.2020 19:45
    0
    А на ЛЧ его смогут заявить или нет?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 19:23
    0
    Клейтон Белуце ещё бы конечно Линкольна, ну ничего есть новички это радует
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности