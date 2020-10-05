Галатасарай может перехватить у Динамо румына Белуце

Румынский легионер «Брайтона» Тудор Белуце является одним из вариантов усиления состава, которые ныне рассматриваются руководством турецкого «Галатасарая».

Отмечается, что после срыва ряда переговоров боссы стамбульского клуба обратили внимание на 21-летнего румына.

В кандидатуре Белуце «Галатасарай», прежде всего, привлекает возможность бесплатной аренды футболиста, на которую согласен владелец трансферных прав на игрока «Брайтон».

Напомним, основным претендентом на подписание Белуце на правах аренды называется киевское «Динамо». Сегодня в течение дня появлялись взаимоисключающие новости о румынском хавбеке: от срыва переговоров до сохранения прежних договоренностей в силе.