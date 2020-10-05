Галатасарай может перехватить у Динамо румына Белуце

Турецкий гранд также проявляет заинтересованность в аренде полузащитника у «Брайтона»

  • 05.10.2020 20:54
  • 1492 просмотра
  • 3 комментария
Галатасарай может перехватить у Динамо румына Белуце
© Twitter. Тудор Белуце

Румынский легионер «Брайтона» Тудор Белуце является одним из вариантов усиления состава, которые ныне рассматриваются руководством турецкого «Галатасарая».

Отмечается, что после срыва ряда переговоров боссы стамбульского клуба обратили внимание на 21-летнего румына.

В кандидатуре Белуце «Галатасарай», прежде всего, привлекает возможность бесплатной аренды футболиста, на которую согласен владелец трансферных прав на игрока «Брайтон».

Напомним, основным претендентом на подписание Белуце на правах аренды называется киевское «Динамо». Сегодня в течение дня появлялись взаимоисключающие новости о румынском хавбеке: от срыва переговоров до сохранения прежних договоренностей в силе.

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Источник — Sqenf Foot

(3 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 21:09
    +3
    Как опорник Белуце на сегодняшний день явно слабее Сидорчука, но Сидорчук должен чувствовать конкуренцию, чтобы не расслаблялся и в случае болезни или перебора карточек кто-то должен заменить Сидорчука. А перебор карточек для опорника нормальное явление.
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 21:06
    -1
    Вопрос на засыпку. Как думаете, что выберет Тудор - турецкий оазис или ЛГБТ помойку??
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 20:59
    -2
    Мирча уже на два фронта уже туркам его впаривпет Хитрый румынский лис
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 21:09
    +3
    Как опорник Белуце на сегодняшний день явно слабее Сидорчука, но Сидорчук должен чувствовать конкуренцию, чтобы не расслаблялся и в случае болезни или перебора карточек кто-то должен заменить Сидорчука. А перебор карточек для опорника нормальное явление.
    Ссылка
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