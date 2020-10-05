Источник: Динамо не договорилось с Белуце

Неизвестно, будут ли переговоры с румынским игроком продолжены в дальнейшем

  • 05.10.2020 17:24
  • 3995 просмотров
  • 19 комментариев
Источник: Динамо не договорилось с Белуце
© ФК Брайтон. Тудор Белуце

21-летний румынский полузащитник Тудор Белуце, чей контракт принадлежит английскому «Брайтону», пока не перешел в киевское «Динамо».

«Белуце улетел. Вчера были длинные, тяжелые переговоры, но договориться не получилось. Румын улетел в сборную, и пока неизвестно, будет ли этот разговор продолжен вообще», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».

Ранее сообщалось, что «Динамо» арендовало Белуце на один сезон.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 18:19
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Шахта - не детский сад, чтобы воспитывать украинский шлак. Задача стоит достойно выглядеть в лиге чемпионов и в лиге Европы, а не позориться в Европе как ДК со своими дешёвыми воспитанниками
    За золотые мячи и бывшие победы на барселонами можешь забыть - ну на это сейчас никто не ведётся. Расскажи про три золотых мяча Мальмё - они просто посмеются со 100личных дурачков и неудачников
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 18:16
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Что ты втираеш ,аааа?Если у вас дебильный менеджмент и селекция,то заткнитесь!Всяких сиидклеев эскабаароов, писателей с Испании Солей всякиих покупаете за бешеные деньги ,а они даже Мяча остановить не могут!Денег у вас нет ,скоро будут Ахметов даст лаве вам и базу заберём ,была ваша будет нашей!!
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 05.10.2020 18:15
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Шахтёр воспитал Лобановского в котором он был капитаном и заканчивал карьеру, становясь тренером. Так что, Шахтёр дал Украине 3 золотых мяча и тренера Лобановского
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 18:12
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Да у нас два т,ри стадиона?А у вас?
    Ссылка
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 05.10.2020 18:09
    +1
    Forever_young_12, 05.10.2020 17:46
    У Куевских нищебродов не хватило денег на румынский шлак
    И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
    Тебя почитать...одни петушары на уме!
    Чё так тема интересует?
    Небось только с члена соскочил?
    Бросай писать разную хрень и займись любимым делом!
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    -1
    Forever_young_12, 05.10.2020 17:46
    У Куевских нищебродов не хватило денег на румынский шлак
    И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:07
    -1
    serge_kr, 05.10.2020 17:55
    Все деньги уходят на шубы, на остальное ничего не остаётся
    Бро, а ты как хотел, всеми силами с первых туров начали тянуть шубную помойку на второе место.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:06
    0
    Клоуны кипрские.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 05.10.2020 18:03
    -5
    30 млн. Луческу со старта заработал, ну ничего, Игорь Михалыч их вложит в ОПЗЖ, там отдача больше
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 18:01
    -4
    Forever_young_12, 05.10.2020 17:59
    Да, не. Ребруха злой на Сурка - захочет отомстить и поглумиться над 100личным курятником за "зону комфорта" для мажоров- отсосунков и нежелание усиливать команду, в бытность его тренером бзДянамо
    Да что их унижать они ,и так униженые
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 17:59
    -4
    Maks7777, 05.10.2020 17:50
    В Киеве все шубы с бутиков пропали ,готовят отправку в Венгрию Реброву ,с ними думают хотябы ничейку раскатать и не опозориться!!!
    Да, не. Ребруха злой на Сурка - захочет отомстить и поглумиться над 100личным курятником за "зону комфорта" для мажоров- отсосунков и нежелание усиливать команду, в бытность его тренером бзДянамо
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.10.2020 17:57
    +2
    Не знаю, зечем Динамо полузащитник при отсутствии нападающего
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.10.2020 17:56
    -3
    за тарелку Чорбы))) ? Шо не захотел)? Странно))))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.10.2020 17:55
    +2
    Все деньги уходят на шубы, на остальное ничего не остаётся
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 17:50
    +1
    Forever_young_12, 05.10.2020 17:46
    У Куевских нищебродов не хватило денег на румынский шлак
    И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
    В Киеве все шубы с бутиков пропали ,готовят отправку в Венгрию Реброву ,с ними думают хотябы ничейку раскатать и не опозориться!!!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 17:46
    -7
    У Куевских нищебродов не хватило денег на румынский шлак
    И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 17:41
    0
    Источник - жена Белуце.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 17:33
    -3
    Белуце не поделился своей зп с мирчей
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 17:32
    0
    даже этот румунский неликвид не могут купить
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.10.2020 17:57
    +2
    Не знаю, зечем Динамо полузащитник при отсутствии нападающего
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.10.2020 17:55
    +2
    Все деньги уходят на шубы, на остальное ничего не остаётся
    Ссылка
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 05.10.2020 18:09
    +1
    Forever_young_12, 05.10.2020 17:46
    У Куевских нищебродов не хватило денег на румынский шлак
    И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
    Тебя почитать...одни петушары на уме!
    Чё так тема интересует?
    Небось только с члена соскочил?
    Бросай писать разную хрень и займись любимым делом!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 17:50
    +1
    Forever_young_12, 05.10.2020 17:46
    У Куевских нищебродов не хватило денег на румынский шлак
    И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
    В Киеве все шубы с бутиков пропали ,готовят отправку в Венгрию Реброву ,с ними думают хотябы ничейку раскатать и не опозориться!!!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 18:19
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Шахта - не детский сад, чтобы воспитывать украинский шлак. Задача стоит достойно выглядеть в лиге чемпионов и в лиге Европы, а не позориться в Европе как ДК со своими дешёвыми воспитанниками
    За золотые мячи и бывшие победы на барселонами можешь забыть - ну на это сейчас никто не ведётся. Расскажи про три золотых мяча Мальмё - они просто посмеются со 100личных дурачков и неудачников
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 18:16
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Что ты втираеш ,аааа?Если у вас дебильный менеджмент и селекция,то заткнитесь!Всяких сиидклеев эскабаароов, писателей с Испании Солей всякиих покупаете за бешеные деньги ,а они даже Мяча остановить не могут!Денег у вас нет ,скоро будут Ахметов даст лаве вам и базу заберём ,была ваша будет нашей!!
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 05.10.2020 18:15
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Шахтёр воспитал Лобановского в котором он был капитаном и заканчивал карьеру, становясь тренером. Так что, Шахтёр дал Украине 3 золотых мяча и тренера Лобановского
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 18:12
    0
    Александр Потапчук, 05.10.2020 18:08
    Может мы и не такие богатые, как Шахтёр, но мы играем ДОМА!!! А не шляемся по всей Украине в поисках болельщиков и стадиона, как БОМЖИ!! Динамо Киев, в основном, воспитывает футболистов в своей детской футбольной школе, а не гребёт пачками за десятки миллионов баксов со всего мира! И воспитало троих обладателей Золотого Мяча!!! А кого воспитал Шахтер Донецк?
    Да у нас два т,ри стадиона?А у вас?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:06
    0
    Клоуны кипрские.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 17:41
    0
    Источник - жена Белуце.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 17:32
    0
    даже этот румунский неликвид не могут купить
    Ссылка
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