Источник: Динамо не договорилось с Белуце

21-летний румынский полузащитник Тудор Белуце, чей контракт принадлежит английскому «Брайтону», пока не перешел в киевское «Динамо».

«Белуце улетел. Вчера были длинные, тяжелые переговоры, но договориться не получилось. Румын улетел в сборную, и пока неизвестно, будет ли этот разговор продолжен вообще», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».

Ранее сообщалось, что «Динамо» арендовало Белуце на один сезон.