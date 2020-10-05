Источник: Динамо не договорилось с Белуце

21-летний румынский полузащитник Тудор Белуце, чей контракт принадлежит английскому «Брайтону», пока не перешел в киевское «Динамо».
«Белуце улетел. Вчера были длинные, тяжелые переговоры, но договориться не получилось. Румын улетел в сборную, и пока неизвестно, будет ли этот разговор продолжен вообще», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».
Ранее сообщалось, что «Динамо» арендовало Белуце на один сезон.
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Источник — Telegram
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За золотые мячи и бывшие победы на барселонами можешь забыть - ну на это сейчас никто не ведётся. Расскажи про три золотых мяча Мальмё - они просто посмеются со 100личных дурачков и неудачников
И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
Чё так тема интересует?
Небось только с члена соскочил?
Бросай писать разную хрень и займись любимым делом!
И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
Чё так тема интересует?
Небось только с члена соскочил?
Бросай писать разную хрень и займись любимым делом!
И как эти петушары собрались играть в лиге Чемпионов?? Да им даже Ференц Ребрухи даст на клык, не говоря уже за Юве и Мессилону
За золотые мячи и бывшие победы на барселонами можешь забыть - ну на это сейчас никто не ведётся. Расскажи про три золотых мяча Мальмё - они просто посмеются со 100личных дурачков и неудачников
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