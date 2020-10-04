Аренда на один сезон. Динамо подписало румынского хавбека Белуце

Права на 21-летнего опорного полузащитника принадлежат «Брайтону»

  • 04.10.2020 20:01
  • 5623 просмотра
  • 12 комментариев
Аренда на один сезон. Динамо подписало румынского хавбека Белуце
© Twitter. Тудор Белуце

Румынский полузащитник Тудор Белуце стал игроком киевского «Динамо».

21-летний футболист, права на которого принадлежат «Брайтону», будет выступать в Киеве до лета 2021 года.

«Белуце. Динамо. Годовая аренда. Ударили по рукам. Сезонная аренда Тудора Белуце предусматривает первоочередную опцию выкупа», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Президент киевлян Игорь Суркис подтвердил трансфер футболиста: «Насколько я понимаю, румынский игрок прошел медосмотр, и трансфер будет, берем в аренду».

В начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл 4 поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги». Белуце может сыграть на позициях опорного полузащитника или центрального защитника.

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Источник — Telegram

(37 голосов)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 20:53
    +1
    Андрей Овчаренко, 04.10.2020 20:48
    Почему на подмену обязательно? В каких-то матчах может и в пару к нему.
    Да, такой вариант тоже не исключен. Но это будет скорее исключение из правил, чем часто применимая опция
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 04.10.2020 20:48
    0
    Леха Аксютенко, 04.10.2020 20:18
    Его не в оборону берут, а скорее на подмену Сидорчуку
    Почему на подмену обязательно? В каких-то матчах может и в пару к нему.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.10.2020 20:42
    -5
    Вот это трансфер под ЛЧ, Барса и Юве напряглись
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.10.2020 20:38
    +6
    Forever_young_12, 04.10.2020 20:36
    Серпентарная СавЧукча, я говорил про ШЛАКнамо
    Ти йди собак обслуговуй,чмошнік ти парашний
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:36
    -6
    Oleg Savchuk, 04.10.2020 20:31
    Хахаха дирявий петушок говорить про шлактьор
    Серпентарная СавЧукча, я говорил про ШЛАКнамо
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 04.10.2020 20:31
    +5
    Forever_young_12, 04.10.2020 20:16
    Петушары опять пылесосят всякий ШЛАК
    Хахаха дирявий петушок говорить про шлактьор
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 20:25
    +1
    Віддали в оренду Булецу, взяли в оренду Белуце.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 20:23
    0
    Досить обережна тактика у Динамо. Це скоріше правильно.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 20:18
    0
    Александр Шевченко, 04.10.2020 20:10
    Ура, надеюсь с Поповом забитонируют центр обороны ДК
    Его не в оборону берут, а скорее на подмену Сидорчуку
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:16
    -10
    Петушары опять пылесосят всякий ШЛАК
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 20:15
    -5
    Пропал пацан.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 20:10
    +1
    Ура, надеюсь с Поповом забитонируют центр обороны ДК
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.10.2020 20:38
    +6
    Forever_young_12, 04.10.2020 20:36
    Серпентарная СавЧукча, я говорил про ШЛАКнамо
    Ти йди собак обслуговуй,чмошнік ти парашний
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 04.10.2020 20:31
    +5
    Forever_young_12, 04.10.2020 20:16
    Петушары опять пылесосят всякий ШЛАК
    Хахаха дирявий петушок говорить про шлактьор
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 20:53
    +1
    Андрей Овчаренко, 04.10.2020 20:48
    Почему на подмену обязательно? В каких-то матчах может и в пару к нему.
    Да, такой вариант тоже не исключен. Но это будет скорее исключение из правил, чем часто применимая опция
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 20:25
    +1
    Віддали в оренду Булецу, взяли в оренду Белуце.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 20:10
    +1
    Ура, надеюсь с Поповом забитонируют центр обороны ДК
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 04.10.2020 20:48
    0
    Леха Аксютенко, 04.10.2020 20:18
    Его не в оборону берут, а скорее на подмену Сидорчуку
    Почему на подмену обязательно? В каких-то матчах может и в пару к нему.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 20:23
    0
    Досить обережна тактика у Динамо. Це скоріше правильно.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 20:18
    0
    Александр Шевченко, 04.10.2020 20:10
    Ура, надеюсь с Поповом забитонируют центр обороны ДК
    Его не в оборону берут, а скорее на подмену Сидорчуку
    Ссылка
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