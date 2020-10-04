Аренда на один сезон. Динамо подписало румынского хавбека Белуце

Румынский полузащитник Тудор Белуце стал игроком киевского «Динамо».
21-летний футболист, права на которого принадлежат «Брайтону», будет выступать в Киеве до лета 2021 года.
«Белуце. Динамо. Годовая аренда. Ударили по рукам. Сезонная аренда Тудора Белуце предусматривает первоочередную опцию выкупа», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Президент киевлян Игорь Суркис подтвердил трансфер футболиста: «Насколько я понимаю, румынский игрок прошел медосмотр, и трансфер будет, берем в аренду».
В начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл 4 поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги». Белуце может сыграть на позициях опорного полузащитника или центрального защитника.
Источник — Telegram
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