Источник: С Белуце все в силе

Киевское «Динамо» не отказалось от идеи подписания 21-летнего румынского полузащитника Тудора Белуце, чей контракт принадлежит английскому «Брайтону».
«Ситуация с Белуце предельно проста. Все в силе. Вчера одним чартером, предоставленным нашим клубом, Тудор вместе с Луческу полетели в Бухарест. Первый — в расположение молодежной сборной, второй — домой. Не ищите «зраду», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось договориться с Белуце.
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Источник Шах иШах －
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