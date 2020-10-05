Источник: С Белуце все в силе

Киевское «Динамо» не отказалось от подписания румынского полузащитника

  • 05.10.2020 18:55
  • 3145 просмотров
  • 14 комментариев
Источник: С Белуце все в силе
© ФК Брайтон. Тудор Белуце

Киевское «Динамо» не отказалось от идеи подписания 21-летнего румынского полузащитника Тудора Белуце, чей контракт принадлежит английскому «Брайтону».

«Ситуация с Белуце предельно проста. Все в силе. Вчера одним чартером, предоставленным нашим клубом, Тудор вместе с Луческу полетели в Бухарест. Первый — в расположение молодежной сборной, второй — домой. Не ищите «зраду», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось договориться с Белуце.

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Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 05.10.2020 19:45
    +1
    PorastroitKiev, 05.10.2020 19:39
    А чмо болотное и дальше дерьмом плюется на всех вокруг...
    А чем же ещё плеваться руЦЦкому скульптору- говномесу??? )) видел бы ты , каких он петухов из самого скрепного крымского дерьма ваяет🤣🤣🤣 а бюстики плешивого Пыни - так вообще один в один с оригиналом - и выглядят схоже и воняют так же ))) Так что имеет , тем и плюется 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 05.10.2020 19:41
    +1
    janu0320, 05.10.2020 19:13
    фанка, спроси на твоём месте кто-то другой, я бы ответил, а так иди нахер приставать к другим мужикам.
    Так к тебе же, мариупольская шлюха, постоянно пристают злобные и коварные нацики в форме ВСУ🤣🤣🤣сам же писал, как боишься за свою задницу на Восточном...🤣🤣🤣 Так что заднеприводное животное это ты у нас, бамбасенок🤮🤮🤮
    Ссылка
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 05.10.2020 19:39
    +1
    Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:59
    Говорю же клоуны кипрские позорные шубные ОПЗЖшные.
    А чмо болотное и дальше дерьмом плюется на всех вокруг...
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 05.10.2020 19:29
    0
    Шах і шах балаболи
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 19:19
    +3
    janu0320, 05.10.2020 19:13
    фанка, спроси на твоём месте кто-то другой, я бы ответил, а так иди нахер приставать к другим мужикам.
    Очередной слив , скучно , Бойкинючка, скучно ,
    Да и ты не мужик не льсти себе
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:13
    +1
    janu0320, 05.10.2020 19:09
    лох, зачем Шахте кого-то подписывать, у них по арендам раскиданы игроки лучше чем у вас в основе играют.
    Которые в марике, ну да ну да
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 19:13
    -5
    jekаfunny, 05.10.2020 19:12
    Бойкинючка например ?
    фанка, спроси на твоём месте кто-то другой, я бы ответил, а так иди нахер приставать к другим мужикам.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 19:12
    +5
    janu0320, 05.10.2020 19:09
    лох, зачем Шахте кого-то подписывать, у них по арендам раскиданы игроки лучше чем у вас в основе играют.
    Бойкинючка например ?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 19:09
    -5
    Александр Шевченко, 05.10.2020 19:02
    Интересно, а дауны дамбасятские хоть кого-то подпишут? У таракана рыжего бабок куры не клют, а он зась на трансферы, чы к даунбасятам никто идти не хочет?
    лох, зачем Шахте кого-то подписывать, у них по арендам раскиданы игроки лучше чем у вас в основе играют.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 19:08
    -6
    давайте, поднатужтесь, вы сможете эту звезду купить
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 05.10.2020 19:03
    -1

    Источник Шах иШах －
    Источник Мат и мат＋

    Юмористы новости сочиняют.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:02
    0
    Интересно, а дауны дамбасятские хоть кого-то подпишут? У таракана рыжего бабок куры не клют, а он зась на трансферы, чы к даунбасятам никто идти не хочет?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:59
    -6
    Говорю же клоуны кипрские позорные шубные ОПЗЖшные.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.10.2020 18:58
    -4
    Нет все таки) к тарелке Чорбы) подкинули пампушек) в виде бонусов))))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 19:12
    +5
    janu0320, 05.10.2020 19:09
    лох, зачем Шахте кого-то подписывать, у них по арендам раскиданы игроки лучше чем у вас в основе играют.
    Бойкинючка например ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 19:19
    +3
    janu0320, 05.10.2020 19:13
    фанка, спроси на твоём месте кто-то другой, я бы ответил, а так иди нахер приставать к другим мужикам.
    Очередной слив , скучно , Бойкинючка, скучно ,
    Да и ты не мужик не льсти себе
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 05.10.2020 19:45
    +1
    PorastroitKiev, 05.10.2020 19:39
    А чмо болотное и дальше дерьмом плюется на всех вокруг...
    А чем же ещё плеваться руЦЦкому скульптору- говномесу??? )) видел бы ты , каких он петухов из самого скрепного крымского дерьма ваяет🤣🤣🤣 а бюстики плешивого Пыни - так вообще один в один с оригиналом - и выглядят схоже и воняют так же ))) Так что имеет , тем и плюется 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 05.10.2020 19:41
    +1
    janu0320, 05.10.2020 19:13
    фанка, спроси на твоём месте кто-то другой, я бы ответил, а так иди нахер приставать к другим мужикам.
    Так к тебе же, мариупольская шлюха, постоянно пристают злобные и коварные нацики в форме ВСУ🤣🤣🤣сам же писал, как боишься за свою задницу на Восточном...🤣🤣🤣 Так что заднеприводное животное это ты у нас, бамбасенок🤮🤮🤮
    Ссылка
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 05.10.2020 19:39
    +1
    Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:59
    Говорю же клоуны кипрские позорные шубные ОПЗЖшные.
    А чмо болотное и дальше дерьмом плюется на всех вокруг...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:13
    +1
    janu0320, 05.10.2020 19:09
    лох, зачем Шахте кого-то подписывать, у них по арендам раскиданы игроки лучше чем у вас в основе играют.
    Которые в марике, ну да ну да
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 05.10.2020 19:29
    0
    Шах і шах балаболи
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:02
    0
    Интересно, а дауны дамбасятские хоть кого-то подпишут? У таракана рыжего бабок куры не клют, а он зась на трансферы, чы к даунбасятам никто идти не хочет?
    Ссылка
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