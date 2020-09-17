ОФИЦИАЛЬНО: Десна подписала бывшего защитника Динамо

25-летний украинский правый защитник Павел Полегенько стал игроком черниговской «Десны». Футболист уже включен в заявку клуба на текущий сезон.

Полегенько — воспитанник киевского «Динамо». Контракт футболиста принадлежал киевскому клубу с 2011-го по 2016-й годы, но за первую команду он так и не сыграл. С 2016-го по 2018-й годы Полегенько выступал за «Зирку», с 2018-го по лето 2020-го его контракт принадлежал «Мариуполю».

В минувшем сезоне Павел провел за «Мариуполь» 22 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.