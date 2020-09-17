ОФИЦИАЛЬНО: Десна подписала бывшего защитника Динамо

Павел Полегенько продолжит карьеру в черниговском клубе

  • 17.09.2020 17:51
  • 5465 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Десна подписала бывшего защитника Динамо
© ФК Мариуполь. Павел Полегенько

25-летний украинский правый защитник Павел Полегенько стал игроком черниговской «Десны». Футболист уже включен в заявку клуба на текущий сезон.

Полегенько — воспитанник киевского «Динамо». Контракт футболиста принадлежал киевскому клубу с 2011-го по 2016-й годы, но за первую команду он так и не сыграл. С 2016-го по 2018-й годы Полегенько выступал за «Зирку», с 2018-го по лето 2020-го его контракт принадлежал «Мариуполю».

В минувшем сезоне Павел провел за «Мариуполь» 22 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.

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Источник — УПЛ

(18 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:47
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:18
    Удачи.
    У палаты. Кто тебя на дачу пустит с рылом немытым ?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.09.2020 18:35
    -2
    Ухты, у Мариуполя иногда есть настоящие игроки, т.е. на контрактах!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:18
    0
    Удачи.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.09.2020 18:17
    -1
    он полузащитник
    Ссылка
    y-grec
      y-grec, 17.09.2020 18:12
    +1
    Нарешті хоч якесь підсилення захисту!
    Ссылка
    y-grec
      y-grec, 17.09.2020 18:12
    +1
    Нарешті хоч якесь підсилення захисту!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:47
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:18
    Удачи.
    У палаты. Кто тебя на дачу пустит с рылом немытым ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:18
    0
    Удачи.
    Ссылка
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