ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал 20-летнего форварда Спортинга

«Ингулец» подписал четвертого легионера. Им стал 20-летний ганский форвард Рудольф Благоги, последним клубом которого был португальский «Спортинг» U-19.
Контракт с 20-летним ганцем подписан на 5 лет, он будет выступать под 7-м номером.
Благоги может сыграть как на позиции центрального нападающего, так и вингера на левом и правом флангах.
Отметим, что у «Ингульца» на контракте также есть хорватский легионер Младен Бартулович, танзаниец Оскар Мкомола, а также грузин Ника Сичинава.
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Источник — ФК Ингулец
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