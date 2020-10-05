Кьеза в Ювентусе, МЮ подписал Кавани. Последний день трансферного окна

Sport.ua в режиме нон-стоп следит за трансферами 5-го октября

  • 05.10.2020 22:56
  • 19872 просмотра
  • 12 комментариев
Кьеза в Ювентусе, МЮ подписал Кавани. Последний день трансферного окна
© twitter.com/juventusfcen

В понедельник, 5 октября, в большинстве европейских чемпионатов закрывается летнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня летнего трансферного окна в режиме онлайн. В Украине трансферное окно закроется 6 октября.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

01:00. Бразилец Рафинья близок к переходу из «Барселоны» в «ПСЖ» за три миллиона евро. «Барса» также сохранит за собой 35% возможной будущей продажи игрока. В прошлом сезоне Рафинья выступал за «Сельту» на правах аренды.

00:53. Эрик Гарсия останется в «Манчестер Сити» после того, как «Барселона» не смогла договориться о сумме трансфера. Следующим летом у Гарсии заканчивается контракт с «горожанами».

00:48. «Фулхэм» арендовал у «Лиона» центрального защитника Йоакима Андерсена. 24-летний игрок сборной Дании будет играть за «дачников» до конца сезона.

00:41. «Лидс» подписал контракт с нападающим «Ренна» Рафиньей при условии получения футболистом международного разрешения. 23-летний игрок подписал контракт с «Лидсом» до лета 2024-го года, сумма сделки не разглашается.

00:36. «Челси» и «Фулхэм» договорились о переходе Рубена Лофтуса-Чика в состав «синих».

00:28. «Бенфика» арендовала у «Барселоны» французского защитника Жан-Клера Тодибо на следующие два сезона. Португальский клуб возьмет на себя зарплату футболиста и выплатит каталонцам 2 миллиона евро с возможностью покупки игрока за 20 миллионов евро. Французский защитник перешел в «Барселону» во время зимнего трансферного окна в сезоне 2018/19 и дебютировал в первой команде в стартовом составе в матче против «Уэски». Он был в команде победителей Лиги сезона 2018/19. Во второй половине сезона 2019/20 Тодибо играл в аренде у «Шальке-04».

00:18. Шотландский «Рейнджерс» заключил договор аренды с южноафриканским полузащитником французского «Амьена» Бонгани Зунгу. Футболист будет играть в составе «рейнджеров» до следующего лета, после чего шотландский клуб сможет выкупить контракт игрока.

00:11. Официально! «Манчестер Юнайтед» сообщил о подписании контракта с нападающим Эдинсоном Кавани. Уругвайский форвард подписал с «красными дьяволами» однолетний контракт с возможностью продления еще на год. Кавани, завоевавший «Золотую бутсу» как в Лиге 1, так и в Серии А, с момента переезда в Европу в 2007 году забил 341 мяч на клубном уровне, в том числе 35 в Лиге чемпионов. Нападающий выиграл шесть чемпионских титулов с «ПСЖ» и, забив 200 голов, является его лучшим бомбардиром за всю историю. На международном уровне Кавани выиграл Кубок Америки в 2011 году и забил 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая.

00:00. Шотландский «Селтик» арендовал у «Милана» до конца сезона уругвайского вингера Диего Лаксальта. 27-летний футболист провел 24 матча за сборную своей страны.

23:49. «Удинезе» достиг соглашения с «Уотфордом» по аренде испанского форварда Жерара Деулофеу, который будет играть в итальянском клубе до 30 июня 2021 года.

23:40. «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником Алексом Теллесом, который перешел в английскую команду из «Порту». Защитник подписал четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. 27-летний Теллес выступает за сборную Бразилии и имеет постоянный опыт выступлений в Лиге чемпионов.

23:28. «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Аталантой» о будущем трансфере Амада Диалло, который присоединится к «красным дьяволам» в январе. Сумма сделки составит 21 миллион евро плюс 20 миллионов евро в качестве бонусов.

23:26. Тео Уолкотт прошел медосмотр в «Саутгемптоне». «Святые» завершают оформление документов по трансферу футболиста из «Эвертона».

23:22. Софиан Буфаль перешел из «Саутгемптона» в «Анже». 27-летний марокканец достался клубу Лиги 1 бесплатно, но «Саутгемптон» может получить комиссию.

23:17. Теперь официально. «Рома» сообщила о возвращении в клуб Криса Смоллинга. 30-летний игрок сборной Англии переходит в клуб на постоянной основе из «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро. Смоллинг подписал с клубом трехлетний контракт до 30 июня 2023 года.

23:09. Шотландский «Данди Юнайтед» до конца сезона арендовал у «Рединга» форварда Марка Макналти.

23:05. «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 18-летним уругвайским вингером Факундо Пельистри из «Пеньяроля».

22:57. Тома Парти успешно прошел медосмотр в «Арсенале». Сейчас стороны оформляют документы, после чего о трансфере будет объявлено официально.

22:53. «Бешикташ» арендовал до конца сезона полузащитника «Лестера» Рашида Геллазя.

22:45. «Ювентусу» не удалось договориться с полузащитником Сами Хедирой по поводу расторжения контракта. А вот «Интер» с Квадво Асамоа попрощался, после чего арендовал с обязательным выкупом у «Пармы» Маттео Дармиана.

22:42. Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо проведет следующий сезон в аренде в «Лионе».

22:38. «Бавария» отдала в аренду на год в «Марсель» своего полузащитника Макаэля Кюизанса.

22:35. Усман Дембеле не перейдет в «Манчестер Юнайтед». «Барселона» хотела продать игрока, а МЮ был готов только взять француза в аренду.

22:31. «Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Атлетико» Мадрид Тома Парти. Официальное объявление должно состояться в ближайшее время. Ждем…

22:26. «Рома» договорилась с «Манчестер Юнайтед» по поводу выкупа центрального защитника Криса Смоллинга: 15+5 миллионов. Однако пока неизвестно, успела ли «Рома» зарегистрировать трансфер защитника (окно в Италии закрылось в 21:00 по Киеву). Серия А пока что не подтвердила этот трансфер.

22:21. «Барселона» еще надеется подписать лидера «Лиона» Мемфиса Депая. Но для этого каталонцам нужно для начала избавиться от Рафиньи Алькантары.

22:18. Экс-игрок «Ромы» и «Севильи» Диего Перотти перешел в турецкий «Фенербахче».

22:16. «РБ Лейпциг» до конца сезона арендовал у «Ромы» Джастина Клюйверта.

22:13. «Наполи» арендовал до конца сезона полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко.

22:09. «Манчестер Юнайтед» подписал левого защитника «Порту» Алекса Теллеса. Также в ближайшее время игроком клуба должен стать экс-форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

22:05. «Фиорентина» оперативно нашла замену Кьезе. Клуб подписал на правах свободного агента экс-лидера «Наполи» Хосе Кальехона.

22:03. Знаменитый бразильский форвард Алешандре Пато имеет на руках предложения из нескольких стран, в том числе из Украины. Возможно, речь идет о «Динамо.

21:51. Экс-звезда «Днепра» Никола Калинич возвращается в Италию. Он будет выступать за «Верону».

21:09. «Ювентус» взял в аренду на два года с обязательным выкупом лидера «Фиорентины» Федерико Кьезу. Общая стоимость сделки - 50 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов.

17:58. «Бавария» не останавливается. Мюнхенский клуб подписал 31-летнего форварда сборной Камеруна Эрика Шупо-Мотинга в качестве свободного агента. Последним клубом игрока был парижский ПСЖ.

17:26. «Ювентус» отдал 30-летнего бразильского вингера Дугласа Косту в аренду мюнхенской «Баварии». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

16:45. «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере 18-летнего вингера «Аталанты» Амада Траоре. Сумма трансфера составит 30 млн евро. Футболист присоединится к команде в январе.

15:40. Французский ПСЖ арендовал хавбека португальского «Порту» Данило на один сезон с правом выкупа.

 

 

14:50. «Ливерпуль» подыскивает сменщика Алиссону и уже обратил внимание на голкипера «Тоттенхэма» Гассаниге. Якобы после 2:7 от «Астон Виллы» Юрген Клопп крайне разочарован Адрианом.

14:00. «Севилья» подписала 24-летнего вингера нидерландского АЗ и национальной сборной Марокко Уссама Идрисси. Испанский клуб заплатил за игрока 12 миллионов евро. Левый вингер поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2025 года.

13:04. Киевское «Динамо» близко к подписанию бразильского форварда. Киевляне постараются заполучить конкурента для Владислава Супряги в последние дни трансферного окна.

12:55. «Ингулец» подписал четвертого легионера. Им стал 20-летний ганский форвард Рудольф Благоги, последним клубом которого был португальский «Спортинг» U-19.

12:50. «Эвертон» приобрел защитника Годфри у «Норвича» за 27,5 млн евро. На футболиста также засматривались «Милан» и «Наполи», но тот выбрал лидера АПЛ.

12:45. «Бавария» согласовала трансфер экс-хавбека донецкого «Шахтера» Дугласа Косты, уже выступавшего за мюнхенцев. Речь идет об аренде игрока «Ювентуса» на один сезон.

12:40. 19-летний иранский нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш перешел в луганскую «Зарю» на правах аренды, сообщает Transfermarkt.

12:30. Хавбек «Ливерпуля» Марко Груйич, как утверждает Bild, возвращается в Германию - следующий сезон проведет в аренде в «Вердере». Два последних года он провел в аренде в «Герте».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 05.10.2020 23:31
    0
    Краще б МС забрав Кавані!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 05.10.2020 23:17
    +1
    Клюйверт так похож на батю жесть. Удачи пацану в Германии
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 05.10.2020 21:57
    0
    что с таким усилением в ЛЕ делать пока не ясно.... походу Зрька не ставит целей в евросезоне а для ЧУкра будем посмотреть
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.10.2020 20:08
    +1
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Играя в ШД/ДК будущим европейского футбола он точно не станет. Зинченко в пример.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 14:55
    +3
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    лол, пропустило, если бы хотели, они и сейчас его бы купили. так сказал пропустили, как-будто он уже в топ-чемпионате играет, а не в олимпике
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 14:54
    -2
    Maks23, 05.10.2020 14:27
    Чемпионат хоть интереснее становится..а то последние сезоны ..в одну калитку..
    знаешь где ещё интереснее чемпионат, наша первая лига, вот уж где конкурейшен, а упл с одной калиткой можешь не смотреть.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    +2
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 14:27
    +5
    Чемпионат хоть интереснее становится..а то последние сезоны ..в одну калитку..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 13:31
    +1
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Вообще если гранды продолжат ничейки катать, еще неизвестно кто за что поборется.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:26
    +3
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Похоже, что Шахтер сыпется. Так что Зорька может побороться за серебро. И Десну со счетов списывать нельзя.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 05.10.2020 13:16
    +3
    Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    Походу собираются бороться за серебро.
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    +3
    Походу собираются бороться за серебро.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 14:27
    +5
    Чемпионат хоть интереснее становится..а то последние сезоны ..в одну калитку..
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 14:55
    +3
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    лол, пропустило, если бы хотели, они и сейчас его бы купили. так сказал пропустили, как-будто он уже в топ-чемпионате играет, а не в олимпике
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:26
    +3
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Похоже, что Шахтер сыпется. Так что Зорька может побороться за серебро. И Десну со счетов списывать нельзя.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 05.10.2020 13:16
    +3
    Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    Походу собираются бороться за серебро.
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    +3
    Походу собираются бороться за серебро.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    +2
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 05.10.2020 23:17
    +1
    Клюйверт так похож на батю жесть. Удачи пацану в Германии
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.10.2020 20:08
    +1
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Играя в ШД/ДК будущим европейского футбола он точно не станет. Зинченко в пример.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 13:31
    +1
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Вообще если гранды продолжат ничейки катать, еще неизвестно кто за что поборется.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 05.10.2020 23:31
    0
    Краще б МС забрав Кавані!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 05.10.2020 21:57
    0
    что с таким усилением в ЛЕ делать пока не ясно.... походу Зрька не ставит целей в евросезоне а для ЧУкра будем посмотреть
    Ссылка
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