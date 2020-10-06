Не хватило времени. Динамо не успело подписать форварда из Фламенго

Киевляне предлагали 4,5 млн евро за 80% прав на нападающего Линкольна

  • 06.10.2020 01:59
  • 871 просмотр
  • 9 комментариев
Не хватило времени. Динамо не успело подписать форварда из Фламенго
© CONMEBOL. Линкольн

Трансферный рынок в Европе закрывается, и киевскому «Динамо» не хватило времени, чтобы оформить сделку по приобретению Линкольна, нападающего «Фламенго».

Руководство «Динамо» предложило 4,5 млн евро за 80% прав на нападающего, но невозможность для футболиста своевременно добраться в Украину помешала переговорам.

Предложение поступило в клуб из Рио в прошедшие выходные. Хотя в «Фламенго» изначально хотели 10 млн евро, но их заинтересовало предложение киевлян. Стороны с оптимизмом смотрели на возможную сделку.

Однако в условиях скорого закрытия европейского трансферного окна, при обсуждении трансфера, возникла необходимость детализировать логистику. И тогда пришел холодный душ. Не оказалось коммерческих рейсов, позволяющих Линкольну покинуть Рио и прибыть в Киев во вторник, 6 октября. В связи с этим переговоры были прерваны.

Это было шестое предложение по 19-летнему форварду в текущем трансферном окне. Раньше «Фламенго» уже отклонил предложения клубов «Труа» (Франция), «Альмерия» (Испания), «Нант» (Франция), «Мускрон» (Бельгия), «Пафос» (Кипр).

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Источник — Globo

(5 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 03:10
    0
    janu0320, 06.10.2020 03:03
    такой бред, не успели они.
    Неймара с Левандовски тоже не успели)))))Пусть ждут Беседина допингиста он на подходе это Бревно первая и последния покупка Динамо ))))))
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 03:03
    0
    такой бред, не успели они.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 02:54
    0
    maxno, 06.10.2020 02:47
    вагон получишь кончи от NachoBarbero
    Махновец ты снова о своём любимом допинге запел?Любишь наверно кончу гомосек ёбан......ый
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 02:53
    0
    симон петлюра, 06.10.2020 02:45
    кончу тебе отдадут темофиюки
    Кличко сказал что улицу Петлюры в Киеве переименовывают в Мирчу Луческу это правда попрыгун?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 02:47
    -2
    вагон получишь кончи от NachoBarbero
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 06.10.2020 02:45
    0
    Maks7777, 06.10.2020 02:44
    Базу в кончи заспе отдадут нам Ренат им скоро добавит на игроков!!!
    кончу тебе отдадут темофиюки
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 02:44
    -2
    NachoBarbero, 06.10.2020 02:32
    Одолжите у Рината самолёт ;)
    Базу в кончи заспе отдадут нам Ренат им скоро добавит на игроков!!!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 06.10.2020 02:32
    0
    Одолжите у Рината самолёт ;)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 02:07
    -1
    Не хватило,не времени ,а денегггг
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 03:10
    0
    janu0320, 06.10.2020 03:03
    такой бред, не успели они.
    Неймара с Левандовски тоже не успели)))))Пусть ждут Беседина допингиста он на подходе это Бревно первая и последния покупка Динамо ))))))
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 03:03
    0
    такой бред, не успели они.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 02:54
    0
    maxno, 06.10.2020 02:47
    вагон получишь кончи от NachoBarbero
    Махновец ты снова о своём любимом допинге запел?Любишь наверно кончу гомосек ёбан......ый
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 02:53
    0
    симон петлюра, 06.10.2020 02:45
    кончу тебе отдадут темофиюки
    Кличко сказал что улицу Петлюры в Киеве переименовывают в Мирчу Луческу это правда попрыгун?
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 06.10.2020 02:45
    0
    Maks7777, 06.10.2020 02:44
    Базу в кончи заспе отдадут нам Ренат им скоро добавит на игроков!!!
    кончу тебе отдадут темофиюки
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 06.10.2020 02:32
    0
    Одолжите у Рината самолёт ;)
    Ссылка
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