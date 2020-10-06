Не хватило времени. Динамо не успело подписать форварда из Фламенго

Трансферный рынок в Европе закрывается, и киевскому «Динамо» не хватило времени, чтобы оформить сделку по приобретению Линкольна, нападающего «Фламенго».

Руководство «Динамо» предложило 4,5 млн евро за 80% прав на нападающего, но невозможность для футболиста своевременно добраться в Украину помешала переговорам.

Предложение поступило в клуб из Рио в прошедшие выходные. Хотя в «Фламенго» изначально хотели 10 млн евро, но их заинтересовало предложение киевлян. Стороны с оптимизмом смотрели на возможную сделку.

Однако в условиях скорого закрытия европейского трансферного окна, при обсуждении трансфера, возникла необходимость детализировать логистику. И тогда пришел холодный душ. Не оказалось коммерческих рейсов, позволяющих Линкольну покинуть Рио и прибыть в Киев во вторник, 6 октября. В связи с этим переговоры были прерваны.

Это было шестое предложение по 19-летнему форварду в текущем трансферном окне. Раньше «Фламенго» уже отклонил предложения клубов «Труа» (Франция), «Альмерия» (Испания), «Нант» (Франция), «Мускрон» (Бельгия), «Пафос» (Кипр).