Арсенал отправил Торрейру в Атлетико

«Атлетико» объявил о подписании полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры.
Мадридский клуб арендовал 24-летнего футболиста до конца этого сезона. Включен ли в соглашении пункт о выкупе - неизвестно.
В прошлом сезоне чемпионата Англии хавбек провел 22 матча, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
🔴⚪ #BienvenidoTorreira 🇺🇾— Atlético de Madrid (@Atleti) October 5, 2020
Acuerdo con el @Arsenal para la cesión de @LTorreira34 hasta final de temporada.
🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/basRKtXwpA
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Источник — ФК Атлетико Мадрид
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