ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника Тодибо в аренду Бенфике

«Бенфика» арендовала у «Барселоны» французского защитника Жан-Клера Тодибо на следующие два сезона.

Португальский клуб возьмет на себя зарплату футболиста и выплатит каталонцам 2 миллиона евро с возможностью последующей покупки игрока за 20 миллионов евро.

Французский защитник перешел в «Барселону» во время зимнего трансферного окна в сезоне 2018/19 и дебютировал в первой команде в стартовом составе в матче против «Уэски». Он был в команде победителей Ла Лиги 2018/19. Во второй половине сезона 2019/20 Тодибо играл в аренде у «Шальке-04».