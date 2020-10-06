ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника Тодибо в аренду Бенфике

Португальский клуб выплатит каталонцам 2 миллиона евро

  • 06.10.2020 00:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника Тодибо в аренду Бенфике
© Twitter. Тодибо

«Бенфика» арендовала у «Барселоны» французского защитника Жан-Клера Тодибо на следующие два сезона.

Португальский клуб возьмет на себя зарплату футболиста и выплатит каталонцам 2 миллиона евро с возможностью последующей покупки игрока за 20 миллионов евро.

Французский защитник перешел в «Барселону» во время зимнего трансферного окна в сезоне 2018/19 и дебютировал в первой команде в стартовом составе в матче против «Уэски». Он был в команде победителей Ла Лиги 2018/19. Во второй половине сезона 2019/20 Тодибо играл в аренде у «Шальке-04».

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Источник — ФК Бенфика

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