ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника Тодибо в аренду Бенфике

«Бенфика» арендовала у «Барселоны» французского защитника Жан-Клера Тодибо на следующие два сезона.
Португальский клуб возьмет на себя зарплату футболиста и выплатит каталонцам 2 миллиона евро с возможностью последующей покупки игрока за 20 миллионов евро.
Французский защитник перешел в «Барселону» во время зимнего трансферного окна в сезоне 2018/19 и дебютировал в первой команде в стартовом составе в матче против «Уэски». Он был в команде победителей Ла Лиги 2018/19. Во второй половине сезона 2019/20 Тодибо играл в аренде у «Шальке-04».
Jean-Clair Todibo ► Welcome to SL Benfica - Amazing Skills | 2020 HD 😍😍 pic.twitter.com/7EXSdz3CGd— SL Benfica (@slbenfica_en) October 5, 2020
Источник — ФК Бенфика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.