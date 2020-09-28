Время еще есть. Стало известно, когда закроется трансферное окно в Украине

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий уточнил сроки текущего и следующего трансферных окон в Украине.
Нынешнее трансферное окно в Украине будет закрыто 6 октября.
Зимнее трансферное окно откроется 31 января, а закрыто будет 2 марта. В это время в УПЛ пройдут туры с 14-го по 16-й.
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Источник — Трибуна
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