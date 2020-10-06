ОФИЦИАЛЬНО. Кавани стал игроком английского Манчестер Юнайтед

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.
Уругвайский форвард подписал с «красными дьяволами» однолетний контракт с возможностью продления еще на год.
Кавани, завоевавший «Золотую бутсу» как в Лиге 1, так и в Серии А, с момента переезда в Европу в 2007 году забил 341 мяч на клубном уровне, в том числе 35 мячей в Лиге чемпионов.
Нападающий выиграл 6 чемпионских титулов с «ПСЖ» и, забив за клуб 200 голов во всех турнирах, является его лучшим бомбардиром за всю историю. На международном уровне Кавани выиграл Кубок Америки в 2011 году и забил 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая.
🇺🇾🔴 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Ladies and gentlemen: introducing @ECavaniOfficial...#MUFC pic.twitter.com/2tBLCdtjdL
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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