ОФИЦИАЛЬНО. Кавани стал игроком английского Манчестер Юнайтед

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.

Уругвайский форвард подписал с «красными дьяволами» однолетний контракт с возможностью продления еще на год.

Кавани, завоевавший «Золотую бутсу» как в Лиге 1, так и в Серии А, с момента переезда в Европу в 2007 году забил 341 мяч на клубном уровне, в том числе 35 мячей в Лиге чемпионов.

Нападающий выиграл 6 чемпионских титулов с «ПСЖ» и, забив за клуб 200 голов во всех турнирах, является его лучшим бомбардиром за всю историю. На международном уровне Кавани выиграл Кубок Америки в 2011 году и забил 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая.