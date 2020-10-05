ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал еще одного экс-игрока МЮ

Миланский клуб арендовал у «Пармы» Маттео Дармиана

  • 05.10.2020 17:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал еще одного экс-игрока МЮ
© ФК Интер. Маттео Дармиан

«Интер» официально сообщил о том, что клуб арендовал на год защитника «Пармы» Маттео Дармиана. Через год миланский клуб будет обязан выкупить 30-летнего игрока за 2,25 миллиона евро.

Дармиан стал уже четвертым экс-игроком «Манчестер Юнайтед» в составе «Интера». Также на «нерадзурри» выступают Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и Эшли Янг.

Вчера «Интер» в третьем туре Серии А на выезде сыграл вничью 1:1 с «Лацио». Команда Антонио Конте является соперником «Шахтера» по групповому этапу Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Интер

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