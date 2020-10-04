Соперник Шахтера не победил. Интер сыграл вничью с Лацио

Миланская команда не сумела дожать соперника

  • 04.10.2020 18:25
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Соперник Шахтера не победил. Интер сыграл вничью с Лацио
© twitter.com/inter

Несмотря на удаление лидера «Лацио» Чиро Иммобиле, «Интер» в матче 3-го тура чемпионата Италии не сумел дожать соперника и сыграл со счетом 1:1.

Миланская команда набрала 7 очков, у римлян 4 пункта.

«Интер» является соперником «Шахтера» в Лиге чемпионов. Команды сыграют 27-го октября.

Серия A. 3-й тур.

Лацио - Интер 1:1
Голы: Милинкович-Савич, 55 - Лаутаро, 30

Лацио: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Бастос, 16), Лаццани, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 80), Альберто (Акпа-Акпо, 80), Марушич (Фарес, 34), Корреа, Иммобиле

Интер: Ханданович, Шкриньяр (Д'Амброзио, 79), де Врей, Бастони, Хакими, Видаль (Брозович, 73), Гальярдини (Сенси, 67), Перишич (Янг, 67), Барелла, Лукаку, Лаутаро (Алексис, 79)

Удалены: Иммобиле, 70 - Сенси, 87

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Источник — Sport.ua

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