Соперник Шахтера не победил. Интер сыграл вничью с Лацио

Несмотря на удаление лидера «Лацио» Чиро Иммобиле, «Интер» в матче 3-го тура чемпионата Италии не сумел дожать соперника и сыграл со счетом 1:1.
Миланская команда набрала 7 очков, у римлян 4 пункта.
«Интер» является соперником «Шахтера» в Лиге чемпионов. Команды сыграют 27-го октября.
Серия A. 3-й тур.
Лацио - Интер 1:1
Голы: Милинкович-Савич, 55 - Лаутаро, 30
Лацио: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Бастос, 16), Лаццани, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 80), Альберто (Акпа-Акпо, 80), Марушич (Фарес, 34), Корреа, Иммобиле
Интер: Ханданович, Шкриньяр (Д'Амброзио, 79), де Врей, Бастони, Хакими, Видаль (Брозович, 73), Гальярдини (Сенси, 67), Перишич (Янг, 67), Барелла, Лукаку, Лаутаро (Алексис, 79)
Удалены: Иммобиле, 70 - Сенси, 87
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.