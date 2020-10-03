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04.10.2020 16:00   ТВ-трансляция: 

Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Фаворит Серии А будет гостить на «Стадио Олимпико»

  • 03.10.2020 21:54
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Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© twitter.com/inter

В воскресенье, 4-го октября, в рамках третьего тура чемпионата Италии римский «Лацио» будет принимать «Интер». Отметим, что в последние годы «бьянкочелести» в основном проигрывали миланскому клубу на своем поле. Из четырех встреч три выиграл «Интер», и только один матч на «Стадио Олимпико» завершился в пользу хозяев поля. Произошло это в прошлом чемпионате.

«Интер» является бесспорным фаворитом чемпионской гонки в текущем сезоне. В миланский клуб перебрались такие маститые игроки как Артуро Видаль, Александр Коларов, Алексис Санчес. Так что теперь «нерадзури» остается на поле подтверждать выдаваемые им авансы. С еще большим интересом за командой Антонио Конте будут наблюдать украинские любители футбола, ведь вице-чемпион Италии станет соперником донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов.

В стартовых матчах нового первенства «черно-синие» порадовали своих поклонников результативностью, забив в ворота «Фиорентины» и «Беневенто» суммарно девять голов. Правда, после этих встреч остались вопросы к обороне миланского клуба, ведь соперники «Интера» нанесли в его ворота пять результативных ударов. Отметим, что беспроигрышная серия команды в чемпионате насчитывает уже десять матчей.

«Лацио» в середине этой неделе проводил перенесенный поединок 1-го тура, завершившийся домашним фиаско римского клуба. «Аталанта», в составе которой голевой передачей отметился украинец Руслан Малиновский, разгромила хозяев «Стадио Олимпико» со счетом 4:1. После столь болезненного поражения «бьянкочелести» пополнили свой состав двумя футболистами. «Лацио» подписал хавбека Мохамеда Фареса и взял в аренду у «Манчестер Юнайтед» бразильца Андреаса Перейру.

Головной боли тренерскому штабу Симоне Индзаги добавляет переполненный лазарет римского клуба. Луис Фелипе, Денис Вавро, Раду, Корреа вряд ли смогут помочь своей команде. А вот у «Интера» с кадровой ситуацией – полный порядок. «К счастью, у нас в строю все игроки, включая Видаля, который поправился после травмы в матче с «Беневенто». Мы должны быть максимально сконцентрированы, ведь «бьянкочелести сложно обыграть», – отметил накануне противостояния на «Стадио Олимпико» Антонио Конте.

Ориентировочные составы:

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Баштуш, Марушич, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Ладзари, Кайседо, Иммобиле.

«Интер»: Ханданович, Бастони, Де Врей, Шкриньяр, Янг, Барелла, Сенси, Видаль, Хакими, Мартинес, Лукаку.

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4 октября, воскресенье

«Лацио» – «Интер»
Рим. «Стадио Олимпико». 16:00
Арбитр: Марко Гуида
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Александр Снитко, Sport.ua

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