Лацио - Интер - 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1.
Серия A. 3-й тур.
Лацио - Интер 1:1
Голы: Милинкович-Савич, 55 - Лаутаро, 30
Лацио: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Бастос, 16), Лаццани, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 80), Альберто (Акпа-Акпо, 80), Марушич (Фарес, 34), Корреа, Иммобиле
Интер: Ханданович, Шкриньяр (Д'Амброзио, 79), де Врей, Бастони, Хакими, Видаль (Брозович, 73), Гальярдини (Сенси, 67), Перишич (Янг, 67), Барелла, Лукаку, Лаутаро (Алексис, 79)
Удалены: Иммобиле, 70 - Сенси, 87
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.