ОФИЦИАЛЬНО: Дуглас Коста вернулся в Баварию

30-летний бразильский вингер «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

С зимы 2010-го по лето 2015-го года Коста выступал за донецкий «Шахтер», откуда перешел в «Баварию» за €30 миллионов. Летом 2017-го года «Бавария» отдала Дугласа в аренду «Ювентусу». Летом 2018-го года туринский клуб выкупил контракт бразильца за €40 миллионов.

Всего за «Баварию» Коста провел 77 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 27 результативных передач.

Контракт Дугласа с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.