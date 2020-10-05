ОФИЦИАЛЬНО: Дуглас Коста вернулся в Баварию

Бразильский вингер «Ювентуса» будет выступать за немецкий клуб на правах аренды

  • 05.10.2020 17:26
  • 2483 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Дуглас Коста вернулся в Баварию
© ФК Бавария Мюнхен. Дуглас Коста

30-летний бразильский вингер «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

С зимы 2010-го по лето 2015-го года Коста выступал за донецкий «Шахтер», откуда перешел в «Баварию» за €30 миллионов. Летом 2017-го года «Бавария» отдала Дугласа в аренду «Ювентусу». Летом 2018-го года туринский клуб выкупил контракт бразильца за €40 миллионов.

Всего за «Баварию» Коста провел 77 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 27 результативных передач.

Контракт Дугласа с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.

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Источник — ФК Бавария

(8 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:06
    +1
    Alexander Киев, 05.10.2020 17:53
    После Виллиана, самый техничный игрок в УПЛ. Сейчас бы его в Шахтер..
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 05.10.2020 17:57
    +2
    Alexander Киев, 05.10.2020 17:53
    После Виллиана, самый техничный игрок в УПЛ. Сейчас бы его в Шахтер..
    Связка вингеров Виллиан-Коста была шикарной в Шахтере.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.10.2020 17:53
    +1
    После Виллиана, самый техничный игрок в УПЛ. Сейчас бы его в Шахтер..
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.10.2020 17:41
    0
    janu0320, 05.10.2020 17:37
    один из самых техничных игроков мира, но звездой мирового масштаба не получилось стать.
    Набрався в Шахтарі понтів.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 17:37
    +7
    один из самых техничных игроков мира, но звездой мирового масштаба не получилось стать.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 17:37
    +7
    один из самых техничных игроков мира, но звездой мирового масштаба не получилось стать.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 05.10.2020 17:57
    +2
    Alexander Киев, 05.10.2020 17:53
    После Виллиана, самый техничный игрок в УПЛ. Сейчас бы его в Шахтер..
    Связка вингеров Виллиан-Коста была шикарной в Шахтере.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 18:06
    +1
    Alexander Киев, 05.10.2020 17:53
    После Виллиана, самый техничный игрок в УПЛ. Сейчас бы его в Шахтер..
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.10.2020 17:53
    +1
    После Виллиана, самый техничный игрок в УПЛ. Сейчас бы его в Шахтер..
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.10.2020 17:41
    0
    janu0320, 05.10.2020 17:37
    один из самых техничных игроков мира, но звездой мирового масштаба не получилось стать.
    Набрався в Шахтарі понтів.
    Ссылка
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