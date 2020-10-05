Заря подписала нового Шахаба. В УПЛ появился второй иранский форвард

Аллахьяр Сайядманеш проведет сезон в луганском клубе

  • 05.10.2020 13:11
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Заря подписала нового Шахаба. В УПЛ появился второй иранский форвард
© tasnimnews. Аллахьяр Сайядманеш

Нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в луганской «Заре».
 
19-летний игрок будет выступать за луганчан в УПЛ на правах аренды до конца сезона 2020/21. Пока клубы не объявили о переходе.
 
Летом прошлого года «Фенербахче» приобрел иранца за 750 тысяч евро и отдал в аренду в «Истанбулспор», за который он сумел сыграть 11 матчей за полсезона в первой турецкой лиге.

Остаток прошлого сезона Аллахьяр провёл в «Фенербахче», за который сыграл в 3 матчах турецкой «Суперлиги». 
 
Сайядманеш является игроком национальной сборной Ирана и уже сумел отличиться голом в своем первом официальном поединке.

Отметим, что Сайядманеш стал вторым иранским игроком в истории УПЛ. Также сейчас за донецкий «Олимпик» выступает Шахаб Захеди.

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Источник — Transfermarkt

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