Заря подписала нового Шахаба. В УПЛ появился второй иранский форвард

Нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в луганской «Заре».



19-летний игрок будет выступать за луганчан в УПЛ на правах аренды до конца сезона 2020/21. Пока клубы не объявили о переходе.



Летом прошлого года «Фенербахче» приобрел иранца за 750 тысяч евро и отдал в аренду в «Истанбулспор», за который он сумел сыграть 11 матчей за полсезона в первой турецкой лиге.

Остаток прошлого сезона Аллахьяр провёл в «Фенербахче», за который сыграл в 3 матчах турецкой «Суперлиги».



Сайядманеш является игроком национальной сборной Ирана и уже сумел отличиться голом в своем первом официальном поединке.

Отметим, что Сайядманеш стал вторым иранским игроком в истории УПЛ. Также сейчас за донецкий «Олимпик» выступает Шахаб Захеди.

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