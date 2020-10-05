ОФИЦИАЛЬНО: Эрик Шупо-Мотинг — игрок Баварии

Камерунский форвард перешел в немецкий клуб в качестве свободного агента

  • 05.10.2020 17:57
  • 706 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Эрик Шупо-Мотинг — игрок Баварии
© ФК Бавария Мюнхен. Эрик Шупо-Мотинг

31-летний нападающий сборной Камеруна Эрик Шупо-Мотинг подписал контракт с мюнхенской «Баварией» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2021-го года.

На протяжении карьеры Шупо-Мотинг выступал за «Гамбург», «Нюрнберг», «Майнц», «Шальке» и «Сток Сити». Последним клубом футболиста был парижский ПСЖ, цвета которого он защищал с 2018-го по 2020-й годы.

В минувшем сезоне Эрик провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.

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Источник — ФК Бавария

(2 голоса)

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Комментарии
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 05.10.2020 18:02
    +2
    Нормальна така закупка у Баварії технічними гравцями. Хоча дивуюсь, що гравець який ніде майже не грає у основі, переходить з одного топ клубу у інший
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 05.10.2020 18:02
    +2
    Нормальна така закупка у Баварії технічними гравцями. Хоча дивуюсь, що гравець який ніде майже не грає у основі, переходить з одного топ клубу у інший
    Ссылка
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