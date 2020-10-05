Источник: Киевское Динамо близко к подписанию бразильского форварда

Киевляне постараются заполучить конкурента для Владислава Супряги в последние дни трансферного окна

  • 05.10.2020 12:50
  • 5110 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Киевское Динамо близко к подписанию бразильского форварда
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Киевское «Динамо» собирается усилиться бразильским нападающим в последние дни трансферного окна.
 
«До окончания трансферного окна у Супряги может появиться бразильский конкурент. Если успеют», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
Напомним, Супряга не попал в заявку вчерашнего матча «Динамо» против «Зари» (1:1). По информации ТаТоТаке, у 20-летнего нападающего травма задней поверхности бедра.

Трансферное окно в Украине закрывается завтра, 6-го октября.

Новый Шахаб? Заря подписала иранца. Последний день трансферного окна

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Источник — Telegram

(16 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 05.10.2020 13:34
    0
    Супрягу продадут?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:32
    0
    По мне лучше бы Исаенко не в аренду сдавали, а наигрывали за основу. А бразильцы с трудом в Динамо приживаются. Тот же Мораес нуждался в ювелирных пасах, которыми в Динамо его никто не снабжал.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.10.2020 13:34
    0
    Супрягу продадут?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:32
    0
    По мне лучше бы Исаенко не в аренду сдавали, а наигрывали за основу. А бразильцы с трудом в Динамо приживаются. Тот же Мораес нуждался в ювелирных пасах, которыми в Динамо его никто не снабжал.
    Ссылка
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