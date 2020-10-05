Источник: Киевское Динамо близко к подписанию бразильского форварда

Киевское «Динамо» собирается усилиться бразильским нападающим в последние дни трансферного окна.
«До окончания трансферного окна у Супряги может появиться бразильский конкурент. Если успеют», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Напомним, Супряга не попал в заявку вчерашнего матча «Динамо» против «Зари» (1:1). По информации ТаТоТаке, у 20-летнего нападающего травма задней поверхности бедра.
Трансферное окно в Украине закрывается завтра, 6-го октября.
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Источник — Telegram
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