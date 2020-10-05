Стал известен характер повреждений Буяльского и Супряги

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский объяснил, почему наставник «Динамо» Мирча Луческу не отпустил в сборную Виталия Буяльского и Владислава Супрягу.



«У них травмы, а не просто микроповреждения. У Буяльского подозрение на проблемы с паховыми кольцами. Причем это рецидив, такая же ситуация была семь лет назад. Как я понимаю, Виталий последнее время играл на уколах и просто задолбался, потому что это больно.



У Супряги предварительно повреждение задней поверхности бедра, но МРТ этого не показало. Рисковать им никто не стал. Еще не началась групповая стадия Лиги чемпионов, а износ динамовских деталей уже начался. Абсолютно безальтернативные футболисты уже оказались в лазарете», – сказал Спиваковский.



Напомним, сегодня команда Шевченко вылетела в Париж, где в среду проведет товарищеский матч со сборной Франции.