Стал известен характер повреждений Буяльского и Супряги

Перед началом группового раунда Лиги чемпионов лазарет киевского клуба пополнили два основных игрока

  • 05.10.2020 12:40
  • 2881 просмотр
  • 2 комментария
Стал известен характер повреждений Буяльского и Супряги
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский объяснил, почему наставник «Динамо» Мирча Луческу не отпустил в сборную Виталия Буяльского и Владислава Супрягу.
 
«У них травмы, а не просто микроповреждения. У Буяльского подозрение на проблемы с паховыми кольцами. Причем это рецидив, такая же ситуация была семь лет назад. Как я понимаю, Виталий последнее время играл на уколах и просто задолбался, потому что это больно. 
 
У Супряги предварительно повреждение задней поверхности бедра, но МРТ этого не показало. Рисковать им никто не стал. Еще не началась групповая стадия Лиги чемпионов, а износ динамовских деталей уже начался. Абсолютно безальтернативные футболисты уже оказались в лазарете», – сказал Спиваковский.
 
Напомним, сегодня команда Шевченко вылетела в Париж, где в среду проведет товарищеский матч со сборной Франции.

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Источник — ТаТоТаке

(10 голосов)

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Комментарии
    solart1964
    online
      solart1964, 05.10.2020 13:39
    0
    Абсолютно правильно поступили, что не отпустили. Хотя некоторым товарищам хотелось бы задать вопрос - эти тоже косят или косить могут только игроки Шахтера?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:50
    +2
    Минус Буяльский это жестокий удар по атаке Динамо конечно. Тут надо просто покупать кого-то срочно, чтобы не то что усилить, а хотя бы сохранить тот потенциал, который был.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:50
    +2
    Минус Буяльский это жестокий удар по атаке Динамо конечно. Тут надо просто покупать кого-то срочно, чтобы не то что усилить, а хотя бы сохранить тот потенциал, который был.
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 05.10.2020 13:39
    0
    Абсолютно правильно поступили, что не отпустили. Хотя некоторым товарищам хотелось бы задать вопрос - эти тоже косят или косить могут только игроки Шахтера?
    Ссылка
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