Стал известен состав сборной Украины на матч с Францией

Десять игроков из УПЛ и одиннадцать легионеров отправятся на товарищескую игру

  • 05.10.2020 10:59
  • 5414 просмотров
  • 17 комментариев
Стал известен состав сборной Украины на матч с Францией
© Павел Кубанов

Сегодня в 11.00 чартерным рейсом Киев - Париж десять игроков сборной Украины вылетят в столицу Франции, где за два дня проведут товарищеский поединок против французов.
 
В Париже к ним присоединятся еще 11 легионеров. Таким образом, к матчу с Францией будет готовиться 21 игрок.
 
Состав сборной Украины на матч во Франции:
 
Вратари: Андрей Лунин ( «Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»), Юрий Панькив («Александрия»).
Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - «Динамо»), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко ( «Андерлехт», Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Ефим Конопля («Десна»).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - «Ференцварош», Венгрия).
Нападающий Роман Яремчук («Гент», Бельгия).
 
Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22.10 по киевскому времени. 

Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют с Францией.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 12:02
    0
    Микола Унгурян, 05.10.2020 11:40
    цікаво лише чому в останніх заявках лише один нападник? більше немає?
    Тобі ж написали що у Супряги травма! А те що не буде грати Мораєс стало відомо тільки вчора ввечері після гри з Десною! Тим більше що з франками гра товариська,а ось на матчі ліги націй,якщо у Шахтаря ситуація не окращиться то треба буде когось викликати. Питання ,кого?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 12:01
    0
    Микола Унгурян, 05.10.2020 11:40
    цікаво лише чому в останніх заявках лише один нападник? більше немає?
    Тобі ж написали що у Супряги травма! А те що не буде грати Мораєс стало відомо тільки вчора ввечері після гри з Десною! Тим більше що з франками гра товариська,а ось на матчі ліги націй,якщо у Шахтаря ситуація не окращиться то треба буде когось викликати. Питання ,кого?
    Ссылка
    True
      True, 05.10.2020 12:00
    0
    Микола Унгурян, 05.10.2020 11:41
    обгазон буде в будь-якому випадку, чи Ви справді вірите що СбУ може відібрати очки у німців чи іспанців?
    Я звичайно не впевнений що Україна, обіграє Францію,але що за настрій?,"обгазон в любому випадку"?Шанси продемонструвати хорошу гру,є,чому б ними не скористатися.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 05.10.2020 11:56
    +1
    Будем играть по старой схеме - бей беги.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 05.10.2020 11:41
    -1
    StrikeX, 05.10.2020 11:03
    ну на товарняк з французами - може бути. А як буде далі в Лізі Націй 10 і 13 жовтня? Тим самим складом? Тоді буде обгазон
    обгазон буде в будь-якому випадку, чи Ви справді вірите що СбУ може відібрати очки у німців чи іспанців?
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 05.10.2020 11:40
    +2
    цікаво лише чому в останніх заявках лише один нападник? більше немає?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.10.2020 11:19
    +2
    Porohokiller, 05.10.2020 11:04
    Чого не викликати Петряка, Шведа, Безуса, Зозулю?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 05.10.2020 11:16
    +8
    Как по мне это самый експерементальный состав за все время команды при Шеве. Удачи парням
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 05.10.2020 11:10
    +2
    Porohokiller, 05.10.2020 11:04
    Чого не викликати Петряка, Шведа, Безуса, Зозулю?
    Швед - лавочник не призера клуба и не первой 5ки
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 05.10.2020 11:08
    +3
    volf2020, 05.10.2020 11:01
    А де великий гравець чоловік седан?
    Травма
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.10.2020 11:08
    +3
    Porohokiller, 05.10.2020 11:04
    Чого не викликати Петряка, Шведа, Безуса, Зозулю?
    а что они показывают чтобы их вызывать
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 11:08
    +3
    Да нормальный состав поехал..пусть сыграют эти ребята..с испанией уже сыграли...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 11:07
    0
    con clusion, 05.10.2020 11:06
    9:11 в пользу легионеров.)))
    А если их не отпустят клубы из-за вируса?
    Ведь сегодня только 5 октября!
    9, потому что Сидорчук это кум Степаненко.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 11:06
    0
    9:11 в пользу легионеров.)))
    А если их не отпустят клубы из-за вируса?
    Ведь сегодня только 5 октября!
    Ссылка
    Porohokiller
    online
      Porohokiller, 05.10.2020 11:04
    -4
    Чого не викликати Петряка, Шведа, Безуса, Зозулю?
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 05.10.2020 11:03
    0
    ну на товарняк з французами - може бути. А як буде далі в Лізі Націй 10 і 13 жовтня? Тим самим складом? Тоді буде обгазон
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 05.10.2020 11:01
    -7
    А де великий гравець чоловік седан?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 05.10.2020 11:16
    +8
    Как по мне это самый експерементальный состав за все время команды при Шеве. Удачи парням
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 05.10.2020 11:08
    +3
    volf2020, 05.10.2020 11:01
    А де великий гравець чоловік седан?
    Травма
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.10.2020 11:08
    +3
    Porohokiller, 05.10.2020 11:04
    Чого не викликати Петряка, Шведа, Безуса, Зозулю?
    а что они показывают чтобы их вызывать
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 11:08
    +3
    Да нормальный состав поехал..пусть сыграют эти ребята..с испанией уже сыграли...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 05.10.2020 11:40
    +2
    цікаво лише чому в останніх заявках лише один нападник? більше немає?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.10.2020 11:19
    +2
    Porohokiller, 05.10.2020 11:04
    Чого не викликати Петряка, Шведа, Безуса, Зозулю?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 05.10.2020 11:10
    +2
    Porohokiller, 05.10.2020 11:04
    Чого не викликати Петряка, Шведа, Безуса, Зозулю?
    Швед - лавочник не призера клуба и не первой 5ки
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 05.10.2020 11:56
    +1
    Будем играть по старой схеме - бей беги.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 12:02
    0
    Микола Унгурян, 05.10.2020 11:40
    цікаво лише чому в останніх заявках лише один нападник? більше немає?
    Тобі ж написали що у Супряги травма! А те що не буде грати Мораєс стало відомо тільки вчора ввечері після гри з Десною! Тим більше що з франками гра товариська,а ось на матчі ліги націй,якщо у Шахтаря ситуація не окращиться то треба буде когось викликати. Питання ,кого?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 12:01
    0
    Микола Унгурян, 05.10.2020 11:40
    цікаво лише чому в останніх заявках лише один нападник? більше немає?
    Тобі ж написали що у Супряги травма! А те що не буде грати Мораєс стало відомо тільки вчора ввечері після гри з Десною! Тим більше що з франками гра товариська,а ось на матчі ліги націй,якщо у Шахтаря ситуація не окращиться то треба буде когось викликати. Питання ,кого?
    Ссылка
    True
      True, 05.10.2020 12:00
    0
    Микола Унгурян, 05.10.2020 11:41
    обгазон буде в будь-якому випадку, чи Ви справді вірите що СбУ може відібрати очки у німців чи іспанців?
    Я звичайно не впевнений що Україна, обіграє Францію,але що за настрій?,"обгазон в любому випадку"?Шанси продемонструвати хорошу гру,є,чому б ними не скористатися.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 11:07
    0
    con clusion, 05.10.2020 11:06
    9:11 в пользу легионеров.)))
    А если их не отпустят клубы из-за вируса?
    Ведь сегодня только 5 октября!
    9, потому что Сидорчук это кум Степаненко.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 11:06
    0
    9:11 в пользу легионеров.)))
    А если их не отпустят клубы из-за вируса?
    Ведь сегодня только 5 октября!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 05.10.2020 11:03
    0
    ну на товарняк з французами - може бути. А як буде далі в Лізі Націй 10 і 13 жовтня? Тим самим складом? Тоді буде обгазон
    Ссылка
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