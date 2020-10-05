Стал известен состав сборной Украины на матч с Францией

Сегодня в 11.00 чартерным рейсом Киев - Париж десять игроков сборной Украины вылетят в столицу Франции, где за два дня проведут товарищеский поединок против французов.



В Париже к ним присоединятся еще 11 легионеров. Таким образом, к матчу с Францией будет готовиться 21 игрок.



Состав сборной Украины на матч во Франции:



Вратари: Андрей Лунин ( «Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»), Юрий Панькив («Александрия»).

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - «Динамо»), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко ( «Андерлехт», Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Ефим Конопля («Десна»).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - «Ференцварош», Венгрия).

Нападающий Роман Яремчук («Гент», Бельгия).



Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22.10 по киевскому времени.

Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют с Францией.

Пазл для Шевченко. Как будет выглядеть сборная Украины без игроков Шахтера