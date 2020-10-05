Игроки Шахтера не сыграют с Францией. Шевченко довызвал Панькива и Шепелева

Обязательные тесты игроков перед сбором национальной команды, к сожалению, дали позитивный результат у двоих игроков «Шахтера» - Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Это означает, что и остальные игроки донецкого клуба, вызванные Шевченко, не помогут сборной – по крайней мере в товарищеском матче с Францией, который состоится 7 октября.
В связи в этим главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду голкипера «Александрии» Юрия Панькива и хавбека «Динамо» Владимира Шепелева.
В Париж сборная Украины вылетает в понедельник, в 11 утра. Игроки «Шахтера» точно не летят – в понедельник и четверг они будут повторно сдавать тесты на коронавирус. Уже в столице Франции к сборной присоединятся легионеры.
Отметим, что из «Шахтера» в национальную команду были вызваны Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.
Список игроков, которых Шевченко вызвал в сборную
Ранее в сборную был довызван защитник «Десны» Ефим Конопля. Из-за травмы в расположение национальной команды не приедет Александр Зинченко. Также из-за травмы не поможет Евгений Коноплянка.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
У Шевченка, як показала практика, минулого року непогано грали гравці, яких вже збиралися списувати в утиль
Той же Ярмоленко так собі на клубному рівні провів 2018 і 2019 роки, але в збірній дуже класно грав, власне зараз у Вестхемі теж трохи призвичаївся і грає непогано
У Шевченка, як показала практика, минулого року непогано грали гравці, яких вже збиралися списувати в утиль
Той же Ярмоленко так собі на клубному рівні провів 2018 і 2019 роки, але в збірній дуже класно грав, власне зараз у Вестхемі теж трохи призвичаївся і грає непогано
У Шевченка, як показала практика, минулого року непогано грали гравці, яких вже збиралися списувати в утиль
Той же Ярмоленко так собі на клубному рівні провів 2018 і 2019 роки, але в збірній дуже класно грав, власне зараз у Вестхемі теж трохи призвичаївся і грає непогано
До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.