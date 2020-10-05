Игроки Шахтера не сыграют с Францией. Шевченко довызвал Панькива и Шепелева

Обязательные тесты игроков перед сбором национальной команды, к сожалению, дали позитивный результат у двоих игроков «Шахтера» - Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Это означает, что и остальные игроки донецкого клуба, вызванные Шевченко, не помогут сборной – по крайней мере в товарищеском матче с Францией, который состоится 7 октября.

В связи в этим главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду голкипера «Александрии» Юрия Панькива и хавбека «Динамо» Владимира Шепелева.

В Париж сборная Украины вылетает в понедельник, в 11 утра. Игроки «Шахтера» точно не летят – в понедельник и четверг они будут повторно сдавать тесты на коронавирус. Уже в столице Франции к сборной присоединятся легионеры.

Отметим, что из «Шахтера» в национальную команду были вызваны Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

Список игроков, которых Шевченко вызвал в сборную

Ранее в сборную был довызван защитник «Десны» Ефим Конопля. Из-за травмы в расположение национальной команды не приедет Александр Зинченко. Также из-за травмы не поможет Евгений Коноплянка.