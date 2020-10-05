Игроки Шахтера не сыграют с Францией. Шевченко довызвал Панькива и Шепелева

У сборной Украины кадровые проблемы

  • 05.10.2020 00:09
  • 2285 просмотров
  • 44 комментария
Игроки Шахтера не сыграют с Францией. Шевченко довызвал Панькива и Шепелева
© УАФ. Андрей Шевченко

Обязательные тесты игроков перед сбором национальной команды, к сожалению, дали позитивный результат у двоих игроков «Шахтера» - Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Это означает, что и остальные игроки донецкого клуба, вызванные Шевченко, не помогут сборной – по крайней мере в товарищеском матче с Францией, который состоится 7 октября.

В связи в этим главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду голкипера «Александрии» Юрия Панькива и хавбека «Динамо» Владимира Шепелева.

В Париж сборная Украины вылетает в понедельник, в 11 утра. Игроки «Шахтера» точно не летят – в понедельник и четверг они будут повторно сдавать тесты на коронавирус. Уже в столице Франции к сборной присоединятся легионеры.

Отметим, что из «Шахтера» в национальную команду были вызваны Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

Список игроков, которых Шевченко вызвал в сборную

Ранее в сборную был довызван защитник «Десны» Ефим Конопля. Из-за травмы в расположение национальной команды не приедет Александр Зинченко. Также из-за травмы не поможет Евгений Коноплянка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 05.10.2020 01:24
    0
    maxno, 05.10.2020 00:35
    а с шахты только Матвиенко нужен без остальных можно обойтись
    без гравців Шахтаря збірна буде слабенька, бобри слабенькі
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 01:24
    0
    turist86, 05.10.2020 01:22
    Ох і складно буде проти Франції, Іспанії і Німеччини без Матвієнка, Кривцова і Степаненка. Місяць тому без Степаненка програли Іспанії 4:0.
    До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
    Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
    Да получат,ну лучше получать там с эстонцами или даже швейцарцами ,ну не с чемпионами мира((( этот шанс и опыт может горько закончитьсся
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.10.2020 01:22
    0
    Ох і складно буде проти Франції, Іспанії і Німеччини без Матвієнка, Кривцова і Степаненка. Місяць тому без Степаненка програли Іспанії 4:0.
    До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
    Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 01:13
    -1
    maxno, 05.10.2020 01:11
    научись писать грамотно максимильянка
    Махновщина заткнись и не гавкай!!!пи..др ты
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 01:11
    +1
    Maks7777, 05.10.2020 00:54
    Ну ты тварь,не чего человеческого честно ты пи...др
    научись писать грамотно максимильянка
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 05.10.2020 01:10
    -1
    Я бы на месте Суркиса нафиг бы послал федерацию. И так травмированных динамовцев куча, так еще шахтеровцы не будут играть. Плюс тренировочный процесс нарушен. У нас еще 12 команд в ЧУ, пусть Шева на них обратит внимание.
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 05.10.2020 01:08
    +2
    Пора Шеве проявлять тренерские таланты - раскрывать новых игроков для сборной. И больше улыбок!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 01:07
    -3
    OKs100, 05.10.2020 01:04
    С Филипповым у Шевы особые счёты. Его не будут вызывать в сборную.
    Ну тогда если у него счеты пусть гладкоого берет они всероовно с зарей в киеве были сегодння!!Или царя ))))))
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.10.2020 01:04
    -1
    Maks7777, 05.10.2020 00:45
    Едим с одним нападающим ?Филипова вызови ?
    С Филипповым у Шевы особые счёты. Его не будут вызывать в сборную.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 00:57
    -4
    janu0320, 05.10.2020 00:55
    да наплевать осталось у них там человеческое, не осталось, но раздражает эта непоследовательность, они молились чтобы ни одного крота не было в сборной, чо они не радуются, не пляшут и не танцуют. это лишь бы по хаять, по любой причине, играет крот в сборной, плохой, не играет, плохой.
    А они не когда последовательные не были ,прыгуны умаалишеные,сука засохли бы они лучше на просты все!!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 05.10.2020 00:56
    -3
    Andrey Glory, 05.10.2020 00:38
    - То есть Вратарь Зари Шевченко слабее Панькива.
    а этот прямо на бронепоезде сюда приехал.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 00:55
    -3
    Maks7777, 05.10.2020 00:47
    Они молились черти,что бы не пятова не с шахты других не кого,Коно на 2 месяца,остальные заболели,,,а теперь пи...здят что косят!!!Им реальна тварям аукунуться такие вещи базарят черти не чего человеческого не осталось!!
    да наплевать осталось у них там человеческое, не осталось, но раздражает эта непоследовательность, они молились чтобы ни одного крота не было в сборной, чо они не радуются, не пляшут и не танцуют. это лишь бы по хаять, по любой причине, играет крот в сборной, плохой, не играет, плохой.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 00:54
    -3
    Bolshoi, 05.10.2020 00:53
    Чём меньше кротов в сборной, тем лучше. Но сам факт обмана, это очередная позорная клякса на фасаде кротовника.
    Ну ты тварь,не чего человеческого честно ты пи...др
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 05.10.2020 00:54
    0
    Александр Шевченко, 05.10.2020 00:50
    Какие же кроты мрази, чтобы откосить от сборной уже подключили левые тесты на корону. Надеюсь им за это прилетит ответочка.
    клиника. это она.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.10.2020 00:53
    +3
    janu0320, 05.10.2020 00:44
    дыркачей не поймёшь, то молятся чтобы ни одного крота в сборной не было, то теперь пугают что им это аукнется.
    Чём меньше кротов в сборной, тем лучше. Но сам факт обмана, это очередная позорная клякса на фасаде кротовника.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 05.10.2020 00:52
    -1
    y-grec, 05.10.2020 00:50
    А форма залежить часто від режиму тренування
    У Шевченка, як показала практика, минулого року непогано грали гравці, яких вже збиралися списувати в утиль
    Той же Ярмоленко так собі на клубному рівні провів 2018 і 2019 роки, але в збірній дуже класно грав, власне зараз у Вестхемі теж трохи призвичаївся і грає непогано
    занадто багато бажання видати бажане за дыйсність.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 00:51
    -5
    Александр Шевченко, 05.10.2020 00:50
    Какие же кроты мрази, чтобы откосить от сборной уже подключили левые тесты на корону. Надеюсь им за это прилетит ответочка.
    Тварь таким нее шутяят,что тыы сука не засох на простыне имбицииллл
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.10.2020 00:51
    +2
    чесно кажучи, Шеві не позаздриш
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 00:50
    -4
    Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес. Плююсс супрягга с и буяльский с дк,10 человек вызвал непонятного Шепелева Панькива который Уже нее тот и сырого молодого коноплю?
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 05.10.2020 00:50
    +1
    maxno, 05.10.2020 00:41
    Степаненко сейчас не в особой форме даже с Десной на замену только выпустили
    А форма залежить часто від режиму тренування
    У Шевченка, як показала практика, минулого року непогано грали гравці, яких вже збиралися списувати в утиль
    Той же Ярмоленко так собі на клубному рівні провів 2018 і 2019 роки, але в збірній дуже класно грав, власне зараз у Вестхемі теж трохи призвичаївся і грає непогано
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 05.10.2020 00:26
    +11
    MetalKH, 05.10.2020 00:21
    Все прекрасно понимают, что игроки Шахтера тупо косят от сборной, потому что игра у них не идет и нужно готовиться к Лиге Чемпионов. Раньше один Ракицкий косил, теперь свей командой. Всем здоровья!
    Они довыделываются, как и Рак.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 05.10.2020 00:24
    +11
    И наконец то мы увидим Лунина в воротах сборной
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 05.10.2020 00:21
    +11
    Все прекрасно понимают, что игроки Шахтера тупо косят от сборной, потому что игра у них не идет и нужно готовиться к Лиге Чемпионов. Раньше один Ракицкий косил, теперь свей командой. Всем здоровья!
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 05.10.2020 00:26
    +10
    mist76, 05.10.2020 00:23
    Надеюсь им это вылезет боком, как в случае с перенесенных матчем
    Следующий матч чемпионата через две недели. Будут как огурчики. И заодно подготовятся к матчу с Реалом. Какая самоизоляция? У них будет две недели подготовок к Лиге Чемпионов. Сборная им до одного места
    Ссылка
    mist76
      mist76, 05.10.2020 00:23
    +9
    MetalKH, 05.10.2020 00:21
    Все прекрасно понимают, что игроки Шахтера тупо косят от сборной, потому что игра у них не идет и нужно готовиться к Лиге Чемпионов. Раньше один Ракицкий косил, теперь свей командой. Всем здоровья!
    Надеюсь им это вылезет боком, как в случае с перенесенных матчем
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 00:35
    +8
    а с шахты только Матвиенко нужен без остальных можно обойтись
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 00:41
    +6
    y-grec, 05.10.2020 00:37
    Ну, ні: Степаненко все ще на мою думку кращий опорник збірної, але без інших дійсно можна обійтись
    Степаненко сейчас не в особой форме даже с Десной на замену только выпустили
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 00:39
    +5
    а пенсионеры кроме Матвиенко это остальные кроты всем под 30 и за 30
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 00:37
    +5
    для молодёжи хороший шанс показать в Европе и проявить себя в сборной чтобы пенсионеров отправить на пенсию
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 05.10.2020 00:30
    +5
    Интересно, Шева участвует в этой авантюре, или его тупо используют?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.10.2020 00:53
    +3
    janu0320, 05.10.2020 00:44
    дыркачей не поймёшь, то молятся чтобы ни одного крота в сборной не было, то теперь пугают что им это аукнется.
    Чём меньше кротов в сборной, тем лучше. Но сам факт обмана, это очередная позорная клякса на фасаде кротовника.
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 05.10.2020 01:08
    +2
    Пора Шеве проявлять тренерские таланты - раскрывать новых игроков для сборной. И больше улыбок!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.10.2020 00:51
    +2
    чесно кажучи, Шеві не позаздриш
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 05.10.2020 00:37
    +2
    maxno, 05.10.2020 00:35
    а с шахты только Матвиенко нужен без остальных можно обойтись
    Ну, ні: Степаненко все ще на мою думку кращий опорник збірної, але без інших дійсно можна обійтись
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 01:11
    +1
    Maks7777, 05.10.2020 00:54
    Ну ты тварь,не чего человеческого честно ты пи...др
    научись писать грамотно максимильянка
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 05.10.2020 00:50
    +1
    maxno, 05.10.2020 00:41
    Степаненко сейчас не в особой форме даже с Десной на замену только выпустили
    А форма залежить часто від режиму тренування
    У Шевченка, як показала практика, минулого року непогано грали гравці, яких вже збиралися списувати в утиль
    Той же Ярмоленко так собі на клубному рівні провів 2018 і 2019 роки, але в збірній дуже класно грав, власне зараз у Вестхемі теж трохи призвичаївся і грає непогано
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 00:50
    +1
    Какие же кроты мрази, чтобы откосить от сборной уже подключили левые тесты на корону. Надеюсь им за это прилетит ответочка.
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 05.10.2020 01:24
    0
    maxno, 05.10.2020 00:35
    а с шахты только Матвиенко нужен без остальных можно обойтись
    без гравців Шахтаря збірна буде слабенька, бобри слабенькі
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 01:24
    0
    turist86, 05.10.2020 01:22
    Ох і складно буде проти Франції, Іспанії і Німеччини без Матвієнка, Кривцова і Степаненка. Місяць тому без Степаненка програли Іспанії 4:0.
    До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
    Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
    Да получат,ну лучше получать там с эстонцами или даже швейцарцами ,ну не с чемпионами мира((( этот шанс и опыт может горько закончитьсся
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.10.2020 01:22
    0
    Ох і складно буде проти Франції, Іспанії і Німеччини без Матвієнка, Кривцова і Степаненка. Місяць тому без Степаненка програли Іспанії 4:0.
    До того ж вірус виявили в одного з гравців Аталанти. Тому ще й Малиновський може бути під питанням.
    Але шанс проявити себе отримають Лунін та інші молоді гравці.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности