Андрей Шевченко вызвал Коноплю в сборную Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко добавил в состав игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам с Францией, Германией и Испанией, защитника черниговской «Десны» Ефима Коноплю.

Для защитника, который ранее был вызван на сбор молодежной сборной Украины, это - дебютное приглашение в главную команду страны.

Ранее Шевченко вызвал в сборную защитника киевского «Динамо» Илью Забарного.