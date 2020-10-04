Андрей Шевченко вызвал Коноплю в сборную Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко добавил в состав игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам с Францией, Германией и Испанией, защитника черниговской «Десны» Ефима Коноплю.
Для защитника, который ранее был вызван на сбор молодежной сборной Украины, это - дебютное приглашение в главную команду страны.
Ранее Шевченко вызвал в сборную защитника киевского «Динамо» Илью Забарного.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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