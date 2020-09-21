Шевченко объявил состав Украины на матчи против Франции, Германии и Испании

В списке один новичок - Евгений Чеберко

  • 21.09.2020 18:46
  • 11664 просмотра
  • 78 комментариев
Шевченко объявил состав Украины на матчи против Франции, Германии и Испании
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав национальной команды на контрольный матч против Франции (7-го октября, выезд), а также поединки Лиги наций против Германии (10-го октября) и Испании (13-го октября).

Оба матча Лиги наций пройдут в Киеве.

В списке 28 игроков, в том числе один новичок - 22-летний защитник Евгений Чеберко, который летом перебрался в австрийский ЛАСК.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба - «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

Резерв: Роман Безус («Гент», Бельгия).

Украина начнет подготовительный сбор 5-го октября.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(53 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:26
    0
    Хочу бан, 21.09.2020 20:22
    Ты бы ротик свой закрыл всем предлагать что-то ставить, само нищее небось, нечего ставить вот всем и предлагает.
    У него ротик для другого создан.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:24
    0
    janu0320, 21.09.2020 20:21
    между нами двоими лох только ты, нищеброд. сказал только что работает в какой-то херне, а про зарплату постыдился сказать
    Где оно работает лол, валяется на этом сайте с утра до ночи каждый день.
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    Хочу бан
      Хочу бан, 21.09.2020 20:22
    +2
    jekаfunny, 21.09.2020 20:19
    Лох гребнявый, так ты поставил 1000 евро на АЗ чего ссышься ответить?
    Ты бы ротик свой закрыл всем предлагать что-то ставить, само нищее небось, нечего ставить вот всем и предлагает.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 20:21
    0
    jekаfunny, 21.09.2020 20:19
    Лох гребнявый, так ты поставил 1000 евро на АЗ чего ссышься ответить?
    между нами двоими лох только ты, нищеброд. сказал только что работает в какой-то херне, а про зарплату постыдился сказать
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 21.09.2020 20:21
    +1
    Пускай Шевченко ещё раз на грузит игроков шахтера они не только к с зарёй будут играть ничью. Все видели Какие уставшие серые психованные грубые сборники у шахтаря вчера. Энтузиазма запала почти нет,флегматики
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:20
    0
    janu0320, 21.09.2020 20:19
    ты его зачмырил этими пятью гривнями, что он уже наверное делает ставки по 10 гривень
    Мне его уже реально жалко, оно во всех ветках пишет как оно много выигрывает, но мы-то знаем истину.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 21.09.2020 20:20
    0
    Вчера Заря Шахтерскую защиту раком ставила.... а Шева ее против Франции и Германии поставит, ото будут игры... )
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:19
    +1
    jekаfunny, 21.09.2020 20:11
    15 ников
    Ты самый поехавший бот на этом сайте
    Шизофреник полудурошный, всего один ник. И да, не тебе реальному боту что-то говорить о ботах, когда ты само здесь валяешься более 10 лет каждый день с утра до ночи.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 20:19
    0
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:08
    Прыгун, иди ставку на 5 грн ставь.
    ты его зачмырил этими пятью гривнями, что он уже наверное делает ставки по 10 гривень
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 20:19
    0
    janu0320, 21.09.2020 20:15
    Надеюсь Яремчука опять поставят на фланг, мне всё интересно сколько у хейтеров Коноплянки терпения, чтобы терпеть херовую игру затычек на его фланге. В какой-то момент они должны будут сказать нахер Яремчука с фланга, ищите кого-то другого на фланг, но пока динамофилы всем довольны) терпилы ссаные.
    Лох гребнявый, так ты поставил 1000 евро на АЗ чего ссышься ответить?
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 21.09.2020 20:15
    0
    Maks7777, 21.09.2020 19:59
    С кем С Лугано)))это вы отхватыватета, мы чемпионы уже в групе лч полуфиналисты лиги Европы, а аы с Лугано)))
    Ага, вторая команда Швейцарии команда Германии 7 затем Ну как попалось Италия 2 а до этого было 4 места серии А все капут Шахта и аж 5-0, с таким же успехом вы и 3 команде Италии в разнос в Харькове. Походу действующий чемпион МС был.ВАМ 4ку клубов в топ чемах никогда не пройти.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 20:15
    -3
    Надеюсь Яремчука опять поставят на фланг, мне всё интересно сколько у хейтеров Коноплянки терпения, чтобы терпеть херовую игру затычек на его фланге. В какой-то момент они должны будут сказать нахер Яремчука с фланга, ищите кого-то другого на фланг, но пока динамофилы всем довольны) терпилы ссаные.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 21.09.2020 20:12
    -1
    У нас смелый тренер. Нам нужны смелые игроки. А с этим проблема. Особенно с игроками Динамо. Не знаю что с ними делает Суркис. Возможно к батарее привязывает, что они такие пере пуганые и не раскованные.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 20:11
    -1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:01
    У меня всего один ник.
    15 ников
    Ты самый поехавший бот на этом сайте
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    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 20:08
    +1
    Чеберко заслужил, но ему пришлось перебираться в Астрию чтобы быть замеченным Шевой, из Зари бы не вызвал 100%.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:08
    0
    Андрей Овчаренко, 21.09.2020 20:07
    Как раз нам стабильно отгружали, пока эти бревна за сборную бегали. Как сплавили их на парашу, сразу 2 года без поражений
    Прыгун, иди ставку на 5 грн ставь.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 20:08
    +1
    Болбат(15мин) Коваленко(17мин) однозначно заслужили вызов в сборную!(Шутка) Чеберко(30мин) за ЛАСК получил вызов в сборную. Вот в этом случаи Шева конечно же раздражает ему просто пох.. как хорошо ты выступаешь в чемпионате Украины . Хочеш в сборную играй за динамо и шахтер или уезжай куда нибудь за границу.
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 20:07
    -3
    Maks7777, 21.09.2020 19:55
    Будешь тут выписывать когда ,7_8 отгрузят ....секанутый упорот....ый
    Как раз нам стабильно отгружали, пока эти бревна за сборную бегали. Как сплавили их на парашу, сразу 2 года без поражений
    Ссылка
    APL
      APL, 21.09.2020 20:07
    +2
    Maks7777, 21.09.2020 19:59
    С кем С Лугано)))это вы отхватыватета, мы чемпионы уже в групе лч полуфиналисты лиги Европы, а аы с Лугано)))
    И вообще то начался новый сезон, твой клюб: 1) В группе ЛЧ, 2) 7 место в УПЛ и всё. ДК: 1) В отборе на ЛЧ, 2) 2 место в УПЛ, 3) Выиграл Суперкубка Украины.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:01
    -4
    jekаfunny, 21.09.2020 20:01
    Мы,? Это ты про все свои 15 ников говоришь ?
    У меня всего один ник.
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 19:05
    +11
    Коноплянка есть, теперь я за сборную (Германии) спокоен.
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    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 19:00
    +10
    Коноплянка..... Надеюсь только для треннинга. На крайняк уж лучше пусть Михайличенко с Миколенко вдвоем фланг выжгут намертво !
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    u6464u
      u6464u, 21.09.2020 18:58
    +9
    Прошу поставьте Лунина, сколько будете тянуть кота за хвост это уже даже не понятным понятно что время Пятова ушло.
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    APL
    online
      APL, 21.09.2020 18:56
    +9
    Бля знову Коноплянка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 19:21
    +7
    Pornhub будет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 19:20
    +6
    Kevko, 21.09.2020 19:17
    Коноплянка на месте. Это важно. Будем ждать "жизнеутверждающих" интервью и новых селфи.
    очередной погромъ и хиханьки хаханьки + тупая шутка - весь кпд запланированный от него - тьфу
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.09.2020 19:06
    +6
    Главное, что Коноплянка и Коваленко на месте. Наверное, они вдвоем спасли Шеве жизнь
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 21.09.2020 19:23
    +5
    dd dent, 21.09.2020 19:15
    Мде, наши 2 матча подряд исторически не выдерживают при том что там второй был всегда или первый шлак какой-то, а тут три матча с грандами с которыми мы в принципе играем неимоверно тяжело, на что расчет вызывая таких как коно например? о_О
    Слишком критично. Коноплянка минут 10-15 сможет потрусить по полю. Может даже сделает финт вправо и ударит в сторону ворот
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 19:15
    +5
    Мде, наши 2 матча подряд исторически не выдерживают при том что там второй был всегда или первый шлак какой-то, а тут три матча с грандами с которыми мы в принципе играем неимоверно тяжело, на что расчет вызывая таких как коно например? о_О
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.09.2020 19:00
    +5
    Юрий Тютюшев, 21.09.2020 18:55
    Каждые 3 дня с топами))) Ну на Францию силы есть) но Германия сделает нам больно((( а Испанцы вообще БДСМ устроят такой что 4:0 будет казаться нам легкой шалостью((((((
    Интересно, что аналогичная ситуация и в других видах спорта, например, биатлоне. На один старт силы есть, а на второй, который идет вслед за ним всё, украинцы пасут последних. Как говорят, у нас просто нету качественной фармы, которая позволяет европейцам быстро восстанавливать силы, но её так просто не купить...
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 19:50
    +4
    Maks7777, 21.09.2020 19:46
    Мда ,такой список ,а толку филипова нет ,можно было и фаворова,и Кочергин,Коно да Можно может выйдет ураачка забьет ну Коваленко Сидорчука ,и суупрягу не подпускать за какие заслуги Львову забил в Меньшенстве,,,А лучше бы ракицкого и ордеца,два лучших защитника сейчас ну они же в Рашке !!
    Температура наверное , болеешь ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 19:25
    +4
    Kevko, 21.09.2020 19:23
    Слишком критично. Коноплянка минут 10-15 сможет потрусить по полю. Может даже сделает финт вправо и ударит в сторону ворот
    Вот именно, а вместо него можно было взять игрока ротации на ходу который и может отыграть 1-2 матчей, а не дибильную улыбочку показать и провалить тайм. Ну видно ж в шахте что нулевой нынче, смысл его дергать? Тут ротация нужна будет, а не 1 состав на 3 игры. Хотя потом услышим что главное опыт перед евро, а проеп то дело житейское, учимся играть
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.09.2020 19:24
    +4
    Як і прогнозувалось Коно є, Кочергіна немає. Я ніколи не підтримую людей, які постійно ниють, що того викликали, а того ні, тому що вважаю, що тренерському штабу видніше, але тут реально не розумію.
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    Kevko
    online
      Kevko, 21.09.2020 19:17
    +4
    Коноплянка на месте. Это важно. Будем ждать "жизнеутверждающих" интервью и новых селфи.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 19:16
    +4
    con clusion, 21.09.2020 19:12
    0:3, 0:5, 0:2...
    Последний прогноз довольно оптимистичный, надо заметить
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.09.2020 19:13
    +4
    Тяжело будет опять в меньшинстве,против немцев с Коноплянкой..
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 19:00
    +4
    u6464u, 21.09.2020 18:58
    Прошу поставьте Лунина, сколько будете тянуть кота за хвост это уже даже не понятным понятно что время Пятова ушло.
    Та даже Бущан і то краще за Пятова
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 19:49
    +3
    Андрей Овчаренко, 21.09.2020 19:48
    Я тоже ржал
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 19:48
    +3
    Maks7777, 21.09.2020 19:46
    Мда ,такой список ,а толку филипова нет ,можно было и фаворова,и Кочергин,Коно да Можно может выйдет ураачка забьет ну Коваленко Сидорчука ,и суупрягу не подпускать за какие заслуги Львову забил в Меньшенстве,,,А лучше бы ракицкого и ордеца,два лучших защитника сейчас ну они же в Рашке !!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 21.09.2020 19:39
    +3
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА УКРАИНА В ПЕРЕД К НОВЫМ ВЕРШИНАМ ЖДУ ПОБЕД И ХОРОШЕЙ ИГРЫ
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