Шевченко объявил состав Украины на матчи против Франции, Германии и Испании

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав национальной команды на контрольный матч против Франции (7-го октября, выезд), а также поединки Лиги наций против Германии (10-го октября) и Испании (13-го октября).

Оба матча Лиги наций пройдут в Киеве.

В списке 28 игроков, в том числе один новичок - 22-летний защитник Евгений Чеберко, который летом перебрался в австрийский ЛАСК.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба - «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

Резерв: Роман Безус («Гент», Бельгия).

Украина начнет подготовительный сбор 5-го октября.