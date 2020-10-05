Безус довызван в сборную Украины на матч с Францией

В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основного игрока бельгийского «Гента» Романа Безуса.
Напомним, Роман участвовал в сентябрьском сборе главной команды страны, однако не попал в заявку на игры со Швейцарией и Испанией.
Ранее стал известен состав сборной Украины на матч с Францией.
Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этом поединке.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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