Безус довызван в сборную Украины на матч с Францией

Полузащитник «Гента» поможет команде Андрея Шевченка в трудную минуту

  • 05.10.2020 13:18
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Безус довызван в сборную Украины на матч с Францией
© УАФ. Роман Безус

В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основного игрока бельгийского «Гента» Романа Безуса.

Напомним, Роман участвовал в сентябрьском сборе главной команды страны, однако не попал в заявку на игры со Швейцарией и Испанией.

Ранее стал известен состав сборной Украины на матч с Францией.

Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этом поединке.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    StrikeX
    online
      StrikeX, 05.10.2020 13:22
    +3
    ось це - правильно
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 05.10.2020 13:22
    +3
    ось це - правильно
    Ссылка
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