Безус довызван в сборную Украины на матч с Францией

В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основного игрока бельгийского «Гента» Романа Безуса.

Напомним, Роман участвовал в сентябрьском сборе главной команды страны, однако не попал в заявку на игры со Швейцарией и Испанией.

Ранее стал известен состав сборной Украины на матч с Францией.

Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этом поединке.