Пазл для Шевченко. Как будет выглядеть сборная Украины без игроков Шахтера

Вчерашний день подарил футбольному миру не только безумные погромы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге, а также скандал вокруг матча «Ювентуса» и «Наполи» в итальянской Серии А, но и известие о коронавирусе у двух футболистов «Шахтера».

По этой причине донецкий клуб объявил об уходе на самоизоляцию, а вскоре Украинская ассоциация футбола подтвердила, что представители «горняков» не прибудут в расположение национальной команды. Пока, правда, речь идет исключительно о ближайшем товарищеском матче против Франции, который запланирован на среду, 7 октября. Однако, кто знает, каким будет развитие событий в сложившейся ситуации…

Тренерский штаб «сине-желтых» во главе с Андреем Шевченко уже оперативно довызвал в расположение сборной вратаря «Александрии» Юрия Панькива, а также хавбека «Динамо» Владимира Шепелева, но им вряд ли удастся восполнить кадровый кризис в команде, вызванный отсутствием сразу девяти футболистов «Шахтера».

Как же будет выглядеть сборная Украины без «горняков» уже в ближайшем спарринге против французов? Давайте оценивать по линиям…

Вратарь

36-летний Андрей Пятов, у которого вчера был подтвержден коронавирус, является безоговорочным номером один в воротах сборной Украины. Провел ветеран и оба поединка нового розыгрыша Лиги наций – против Швейцарии и Испании. Однако теперь очевидно, что «сине-желтым» придется делать ставку на другого вратаря.

В обойме Шевченко имеются Георгий Бущан из «Динамо», Андрей Лунин из «Реала» и Юрий Панькив из «Александрии». В нынешних реалиях объективнее всего было бы доверить место в воротах сборной именно Бущану. Он регулярно появляется на поле в составе «Динамо», в отличие от Лунина, который хоть и пребывает в «Реале», но проявить себя пока имеет возможность только на тренировках. Да и в сравнении с довызванным Панькивом кипер «динамовцев» имеет ряд вистов, начиная от большего опыта серьезных матчей, и заканчивая лучшим взаимопониманием в коллегами по команде, ведь при отсутствии «горняков» в обороне сборной будет немало полпредов «Динамо». В конце концов, Бущан заслужил сыграть первый матч за сборную Украины хотя бы своей феноменальной игрой в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Гента», когда он осуществил рекордное в своей карьере количество сейвов в рамках одного поединка – сразу 14.

Защита

Здесь полпредов «Шахтера» изначально было трое – Сергей Кривцов, Николай Матвиенко и Сергей Болбат. И если последний и так имел статус лишь футболиста ротации, то первые двое против швейцарцев и испанцев составляли пару центральных защитников команды, из-за чего Шевченко придется кардинальным образом менять наполнение этой линии.

С учетом имеющихся в расположении «сине-желтых» футболистов, вариантов у тренерского штаба, на самом деле, будет не так много. Справа, очевидно, сыграет Караваев, у которого фактически нет альтернативы, ведь Болбат в команду не приедет, а Тымчик, игравший в предыдущих двух поединках и оставивший о себе в целом положительное впечатление, ныне восстанавливается после надрыва мышцы, полученного в матче второго тура УПЛ против «Десны». Конечно, есть еще дебютант Ефим Конопля, но его появление против Франции возможно только в экстренном случае - собственно, для определенной страховки он и был вызван в команду.

Слева вариантов у Шевченко чуть больше – Соболь из «Брюгге», Михайличенко из «Андерлехта» и Миколенко из «Динамо». Последний, скорее всего, как и в клубе, будет задействован в центре, а потому рассматриваем исключительно первых двух. Несмотря на то, что со Швейцарией и Испанией играл Михайличенко, на матч против Франции логичнее было бы доверить место на поле Соболю. Эдуард хорошо начал сезон – его «Брюгге» после 8 туров идет в когорте лидеров чемпионата Бельгии, а сам защитник провел 7 поединков.

В последнем туре, в частности, «Брюгге» разбил в пух и прах «Андерлехт» с Михайличенко в составе (3:0), а Соболь активным образом в этом поучаствовал. На счету Эдуарда статистики зафиксировали сразу 4 удара по воротам, 5 обводок (60% - удачные), 31 единоборство (68% - выигранные), 4 забега с мячом, а также 4 перехвата и 17 отборов. Показатели Михайличенко оказались куда скромнее, а потому с французами хотелось бы освежить в памяти игру Соболя, тем более, что за сборную в последний раз он играл аж в ноябре минувшего года в спарринге с Эстонией (1:0).

В центральной оси обороны варианта ныне четыре: с учетом переведенного туда Миколенко, это еще Пластун, Чеберко и Забарный. Вероятнее всего, пару составят именно Миколенко с Пластуном. Первый просто смотрится ныне увереннее остальных, а выбор в пользу второго в этом случае объясняется его большей приспособленностью к игре на позиции правого центрального защитника. Хотя Пластун ныне далеко не эталон надежности, что мы имели возможность наблюдать в поединках «Динамо» против «Гента» в квалификации Лиги чемпионов…

Полузащита

Здесь выпали сразу четверо – Коноплянка, Степаненко, Коваленко и Марлос. Потери, конечно, существенные, но не должны быть фатальными для сборной. В обороне, например, отсутствие Кривцова и Матвиенко выглядит куда пугающе.

В матчах против Швейцарии и Испании на поле из этого квартета «горняков» появлялись Степаненко, Коноплянка и Марлос, однако никто из них, за исключением Тараса, не проявил себя безоговорочным лидером команды. Против испанцев Степаненко из-за проблем со здоровьем сыграть не сумел, из-за чего сборной пришлось куда тяжелее, но сейчас, кажется, у Шевченко есть равнозначная замена для Тараса. Речь о Сергее Сидорчуке, который в «Динамо» вышел едва ли не на пик формы.

В частности, в первом матче квалификации Лиги чемпионов против «Гента» Сидорчук показал, что отвечает в нынешнем «Динамо» за системообразующую роль на поле. В бельгийской игре Сергей отличился 148 технико-тактическими действиями и 124 выполненными передачами, что стало для него лично рекордными показателями в карьере как минимум за последние 5 лет статистических наблюдений. При этом, стоит отмечать высокую точность передач (94%), качество единоборств (80% выигранные), и активную работу на атаку – у Сидорчука было 3 забега с мячом и 3 передачи под удар, хотя в среднем по каждому из этих компонентов цифра не превышает 1 за матч.

Проблем Шевченко добавит и отсутствие в команде Александра Зинченко. Тот ныне залечивает повреждение приводящей мышцы, из-за которой ближайшие поединки точно пропустит. К счастью, в «Динамо» при Луческу набрал форму и удачно проявляет себя Николай Шапаренко, который, вероятно, и сыграет на позиции Зинченко слева в полузащите, в то время как ближе к правой «бровке» будет привычно отряжен Руслан Малиновский.

Теперь перейдем к вопросу вингеров. Если справа выбор есть из Ярмоленко и Цыганкова, то вот слева в виду отсутствия Коноплянки, наблюдается проблема. Конечно, можно было бы рассчитывать на появление в этой позиции Яремчука, но с учетом неоднозначности ситуации вокруг Супряги, скорее всего, Шевченко выпустит игрока «Гента» именно в центре нападения, а вот Цыганкова придется ставить слева, оставляя Ярмоленко на привычном для него правом фланге. Что правда, чисто с игровой точки зрения и Виктор, и Андрей ныне пребывают не в лучшей форме. Хавбека «Вест Хэма», например, буквально затравили за его игру в Кубке лиги против «Эвертона».

Что правда, есть еще возможность перевода налево или на острие атаки Александра Зубкова, довызванного несколько ранее из «Ференцвароша», но подобная мера также будет вынужденной, так как приоритетной позицией для этого игрока все-таки является правый фланг.

Нападающий

Если Супряга все-таки в сборную не поедет, то здесь вариантов у Шевченко попросту нет. Жуниор Мораес прибыть в стан «сине-желтых» пока не может, а потому играть будет Роман Яремчук. Начало сезона для него выдалось не самым лучшим из-за неоднозначной ситуации в «Генте», где частая смена тренеров привела к полному провалу на старте сезона. Да и слухи о том, что Яремчук едва ли не потребовал трансфера в другой клуб, наверное, чисто психологически не лучшим образом сказываются на нашем легионере.

Впрочем, радует иное – перед тем, как присоединится к сборной, Яремчук отменно провел матч чемпионата за «Гент» против «Беерсхота» (5:1), отличившись в нем дублем.

Итог

Как видим, кадровое положение, в которое угодила ныне сборная Украины, если и не патовое, то крайне близкое к этому. Даже довызов Панькива и Шепелева никоим образом существенно не способен восполнить дефицит игроков, вызванный отсутствием представителей «Шахтера». И если большинство «горняков» (за исключением Пятова и Степаненко) после еще одного тестирования все же смогут присоединиться к «сине-желтым» перед матчами Лиги наций против Германии и Испании, то решать задачи Шевченко и его команде будет куда проще. Иначе… Иначе однозначно придется довызывать еще кого-то, чтобы не оказаться на грани полного дефицита кадров, ведь игровой график у сборной ныне невероятно интенсивный и напряженный…