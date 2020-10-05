Скандал в Серии А, COVID-19 в Шахтере, разгромы в АПЛ, Свитолина – в 1/4

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 октября.

1. Шахтер уходит на самоизоляцию. Коронавирус у Пятова и Степаненко. Заболели два игрока и сотрудники клуба.

2. Игроки Шахтера не сыграют с Францией. Шевченко довызвал Панькива и Шепелева. У сборной Украины кадровые проблемы.

3. Скандал в Серии A: Ювентус вышел на поле, а Наполи не прилетел. Центральный матч игрового тура не состоялся из-за проблем с коронавирусом.

4. День разгромов грандов АПЛ. Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы. Несколькими часами ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл дома со счетом 1:6.

5. Прагматизм от Луческу и Скрипника. Динамо в Киеве сыграло вничью с Зарей. Команды обменялись голами во втором тайме.

6. Десна и Шахтер в Чернигове не выявили сильнейшего. Команды продолжают соседствовать в турнирной таблице.

7. 6 голов на выезде. Тоттенхэм с Моуриньо уничтожил Манчестер Юнайтед. Гарри Кейн и Сон Хын Мин забили по два гола в ворота хозяев поля.

8. Свитолина вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос, разгромив Гарсию. Убедительный реванш за три подряд поражения в очных матчах взят.

9. Аренда на один сезон. Динамо подписало румынского хавбека Белуце. Права на 21-летнего опорного полузащитника принадлежат «Брайтону».

10. Колос вырвал победу у Мариуполя в компенсированное время. Победный гол был забит с сомнительного пенальти.