4-й тур
Ман Юнайтед
1:6
Тоттенхэм
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

6 голов на выезде. Тоттенхэм с Моуриньо уничтожил Манчестер Юнайтед

Гарри Кейн и Сон Хын Мин забили по два гола в ворота хозяев поля

  • 04.10.2020 20:31
  • 1902 просмотра
  • 6 комментариев
6 голов на выезде. Тоттенхэм с Моуриньо уничтожил Манчестер Юнайтед
© Twitter. Жозе Моуриньо

Забив 6 голов на выезде, «Тоттенхэм» с Жозе Моуриньо уничтожил «Манчестер Юнайтед» (6:1) в матче 4-го тура АПЛ.

Команда Уле Гуннара Сульшера играла с 28-й минуты без удаленного форварда Антони Марсьяля.

За «Тоттенхэм» по 2 раза отличились Сон Хын Мин и Гарри Кейн, еще по голу на свой счет записали Серж Орье и Танги Ндомбеле.

Команда Моуриньо на этой неделе провела три матча за 6 дней и забила в них 14 голов!

АПЛ. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед»  «Тоттенхэм»  1:6

Голы: Бруну Фернандеш, 2, пен  – Ндомбеле, 4, Сон Хын Мин, 7, 37, Кейн, 30, 79 (пен.), Орье, 51.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба, Матич (Фред, 46), Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 46), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (ван де Бек, 68).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Санчес, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Алли, 69), Сон Хын Мин (Дэйвис, 73), Ламела (Лукас Моура, 46), Кейн.

Предупреждения: Ламела, 32. Байи, 63. Шоу, 84.

Удаление: Марсьяль, 28.

Судья: Тэйлор.

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Турнирная таблица Премьер-лиги

Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Тоттенхэм
79' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
51' ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Тоттенхэм).
37' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
31' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
7' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
4' ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Тоттенхэм).
2' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.10.2020 20:57
    +1
    не пойму какого хрена Мартиаля удалили, а Ламелу нет... значит если он ударил, то все норм, а если Мартиаль - то красная ?
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.10.2020 20:51
    0
    Топлю за Тотем(т.е.смотрю все матчи) еще со времени Г.Бейла,но поступок Ламелы,это большое Фууу,хоть это несправедливое удаления Марсьяля окончательно выбил МЮ с колеи.
    Радует форма Тотема,Четыре игри от воскр-я до воскре-я,так что 2й тайм в тренировочном режиме простительно.
    Да жаль Сера Алекса когда он смотрит на игру МЮ в этом сезоне .
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 20:43
    -1
    А нет, же дурак Джулай сказал про 10 очков, а я повелся, откуда он 10 очков у Тоттенхема насчитал, если их 7
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 20:40
    0
    Если бы не затупили в матче с какаслом, то Тоттенхем уже бы был в первой тройке, а так, пока только в четверку вошли. И че там Бейл, зачем хрусталя взяли в аренду?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 04.10.2020 20:40
    -2
    С такой игрой МЮ может вылететь в Чемпионшип.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 20:37
    -1
    Автобус, автобус. А Сульшер это недотренер
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.10.2020 20:57
    +1
    не пойму какого хрена Мартиаля удалили, а Ламелу нет... значит если он ударил, то все норм, а если Мартиаль - то красная ?
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.10.2020 20:51
    0
    Топлю за Тотем(т.е.смотрю все матчи) еще со времени Г.Бейла,но поступок Ламелы,это большое Фууу,хоть это несправедливое удаления Марсьяля окончательно выбил МЮ с колеи.
    Радует форма Тотема,Четыре игри от воскр-я до воскре-я,так что 2й тайм в тренировочном режиме простительно.
    Да жаль Сера Алекса когда он смотрит на игру МЮ в этом сезоне .
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 20:40
    0
    Если бы не затупили в матче с какаслом, то Тоттенхем уже бы был в первой тройке, а так, пока только в четверку вошли. И че там Бейл, зачем хрусталя взяли в аренду?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности