6 голов на выезде. Тоттенхэм с Моуриньо уничтожил Манчестер Юнайтед

Забив 6 голов на выезде, «Тоттенхэм» с Жозе Моуриньо уничтожил «Манчестер Юнайтед» (6:1) в матче 4-го тура АПЛ.
Команда Уле Гуннара Сульшера играла с 28-й минуты без удаленного форварда Антони Марсьяля.
За «Тоттенхэм» по 2 раза отличились Сон Хын Мин и Гарри Кейн, еще по голу на свой счет записали Серж Орье и Танги Ндомбеле.
Команда Моуриньо на этой неделе провела три матча за 6 дней и забила в них 14 голов!
АПЛ. 4-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:6
Голы: Бруну Фернандеш, 2, пен – Ндомбеле, 4, Сон Хын Мин, 7, 37, Кейн, 30, 79 (пен.), Орье, 51.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба, Матич (Фред, 46), Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 46), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (ван де Бек, 68).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Санчес, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Алли, 69), Сон Хын Мин (Дэйвис, 73), Ламела (Лукас Моура, 46), Кейн.
Предупреждения: Ламела, 32. Байи, 63. Шоу, 84.
Удаление: Марсьяль, 28.
Судья: Тэйлор.
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
🇵🇹 Jose Mourinho’s Tottenham Hotspur have NOW Scored 13 in their last two games.— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) October 4, 2020
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
🤣 Boring, Boring, Mourinho!
😭😭😭#THFC #COYS #MUNTOTpic.twitter.com/AZJYemjzGg
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Тоттенхэм).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Тоттенхэм).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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Радует форма Тотема,Четыре игри от воскр-я до воскре-я,так что 2й тайм в тренировочном режиме простительно.
Да жаль Сера Алекса когда он смотрит на игру МЮ в этом сезоне .
Радует форма Тотема,Четыре игри от воскр-я до воскре-я,так что 2й тайм в тренировочном режиме простительно.
Да жаль Сера Алекса когда он смотрит на игру МЮ в этом сезоне .
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