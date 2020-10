6 голов на выезде. Тоттенхэм с Моуриньо уничтожил Манчестер Юнайтед

Забив 6 голов на выезде, «Тоттенхэм» с Жозе Моуриньо уничтожил «Манчестер Юнайтед» (6:1) в матче 4-го тура АПЛ.

Команда Уле Гуннара Сульшера играла с 28-й минуты без удаленного форварда Антони Марсьяля.

За «Тоттенхэм» по 2 раза отличились Сон Хын Мин и Гарри Кейн, еще по голу на свой счет записали Серж Орье и Танги Ндомбеле.

Команда Моуриньо на этой неделе провела три матча за 6 дней и забила в них 14 голов!

АПЛ. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:6

Голы: Бруну Фернандеш, 2, пен – Ндомбеле, 4, Сон Хын Мин, 7, 37, Кейн, 30, 79 (пен.), Орье, 51.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба, Матич (Фред, 46), Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 46), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (ван де Бек, 68).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Санчес, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Алли, 69), Сон Хын Мин (Дэйвис, 73), Ламела (Лукас Моура, 46), Кейн.

Предупреждения: Ламела, 32. Байи, 63. Шоу, 84.

Удаление: Марсьяль, 28.

Судья: Тэйлор.

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Турнирная таблица Премьер-лиги

🇵🇹 Jose Mourinho’s Tottenham Hotspur have NOW Scored 13 in their last two games.



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



🤣 Boring, Boring, Mourinho!



😭😭😭#THFC #COYS #MUNTOTpic.twitter.com/AZJYemjzGg