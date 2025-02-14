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  4. Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Англия
14 февраля 2025, 07:44 |
2736
3

Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина

Украинский вратарь может перейти в Челси

14 февраля 2025, 07:44 |
2736
3
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает racinghoy.com.

По информации источника, гранд английской Премьер-лиги уже несколько недель раздумывал над подписанием 26-летнего голкипера и все-таки решил это сделать.

Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 30 млн евро. «Челси» считает эту сумму достаточно высокой, но ключом к сделке может стать вратарь лондонского клуба Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за «Борнмут».

«Синие» готовы обменять испанского голкипера на Андрея. «Реал» будет не против такой сделки, но с доплатой со стороны «Челси».

Сообщалось, что Анчелотти принял неутешительное решение относительно игры Лунина.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Кепа Аррисабалага Борнмут
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Serhii P.
А купити Йоргенсена за 24,5 млн. євро та тримати на лавці це не задорого? Він за "Вільярреал" пропустив 64 м'яча у 37 матчах, в середньому, 1.72 голи за матч. І йому дали контракт на 7 років. Що це за "талант" з такою статистикою? Санчес також не найкращий воротар. Одним словом, в "Челсі" слабка голкіперська ланка, тому будуть всі шанси для Луніна отримати місце в основі.
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+1
232121
Шановні, та дайте ви Луніну спокій, скільки і куди, ви тільки його не продавали..... Таке враження, що вам аби щось написати.... То мучили Мудрика в тому колгоспі(Челсі), вже дали спокій, а не хочете написати, що на справді трапилось, звичайно, що ні.... Ви пишете, що вам дозволено.... напишіть щось мудре, щоб було цікаво прочитати....не хочу вас образити, але якось воно туповато виглядає⚽⚽⚽
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0
idfxrf1982
Вибачаюсь, але Челсі це кладовище талантів! І я ніяк не розумію чому їх фінансовий фер плей не займає, вони кожні півроку по 200-300 лямів просирають
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0
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