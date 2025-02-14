Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает racinghoy.com.

По информации источника, гранд английской Премьер-лиги уже несколько недель раздумывал над подписанием 26-летнего голкипера и все-таки решил это сделать.

Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 30 млн евро. «Челси» считает эту сумму достаточно высокой, но ключом к сделке может стать вратарь лондонского клуба Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за «Борнмут».

«Синие» готовы обменять испанского голкипера на Андрея. «Реал» будет не против такой сделки, но с доплатой со стороны «Челси».

Сообщалось, что Анчелотти принял неутешительное решение относительно игры Лунина.