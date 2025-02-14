Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Украинский вратарь может перейти в Челси
Лондонский «Челси» заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает racinghoy.com.
По информации источника, гранд английской Премьер-лиги уже несколько недель раздумывал над подписанием 26-летнего голкипера и все-таки решил это сделать.
Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 30 млн евро. «Челси» считает эту сумму достаточно высокой, но ключом к сделке может стать вратарь лондонского клуба Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за «Борнмут».
«Синие» готовы обменять испанского голкипера на Андрея. «Реал» будет не против такой сделки, но с доплатой со стороны «Челси».
Сообщалось, что Анчелотти принял неутешительное решение относительно игры Лунина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пока речь не о спортивных достижениях, а о тратах на трансферном рынке
Дерек оценил действия рефери в последнем поединке