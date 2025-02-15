Уоткинс – лучший бомбардир Астон Виллы в домашних матчах Премьер-лиги
Англичанин забил гол в ворота «Ипсвича»
Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил 38-й гол на стадионе «Вилла Парк» и стал лучшим бомбардиром клуба в домашних матчах АПЛ.
15 февраля состоялся матч 25-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ипсвичем». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.
Забитый мяч в ворота «Ипсвича» также стал 70-м для Уоткинса в Премьер-лиге.
В текущей кампании АПЛ английский форвард принял участие в 25 матчах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. «Астон Вилла» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата (10 побед, 8 ничьих, 7 поражений).
38 - Ollie Watkins' equaliser against Ipswich was his 38th Premier League goal at Villa Park, now the outright top scorer at home in the competition for Aston Villa. Hero. #AVLIPS pic.twitter.com/YpbI9VUmzx— OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2025
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