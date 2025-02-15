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Англия
15 февраля 2025, 21:04 |
61
0

Уоткинс – лучший бомбардир Астон Виллы в домашних матчах Премьер-лиги

Англичанин забил гол в ворота «Ипсвича»

15 февраля 2025, 21:04 |
61
0
Уоткинс – лучший бомбардир Астон Виллы в домашних матчах Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил 38-й гол на стадионе «Вилла Парк» и стал лучшим бомбардиром клуба в домашних матчах АПЛ.

15 февраля состоялся матч 25-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ипсвичем». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.

Забитый мяч в ворота «Ипсвича» также стал 70-м для Уоткинса в Премьер-лиге.

В текущей кампании АПЛ английский форвард принял участие в 25 матчах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. «Астон Вилла» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата (10 побед, 8 ничьих, 7 поражений).

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Астон Вилла Ипсвич чемпионат Англии по футболу Олли Уоткинс статистика Английская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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