МОУРИНЬО: «Победить 6:1 на Олд Траффорд – это большое удовольствие»

В матче 4-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1.
Смотрите видео: реакция наставника гостей Жозе Моуриньо после разгромной победы на «Олд Траффорд».
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Тоттенхэм
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Тоттенхэм).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Тоттенхэм).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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