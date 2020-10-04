4-й тур
Ман Юнайтед
1:6
Тоттенхэм
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

МОУРИНЬО: «Победить 6:1 на Олд Траффорд – это большое удовольствие»

В матче 4-го тура АПЛ «Тоттенхэм» с разгромным счетом обыграл «Ман Юнайтед»

  • 04.10.2020 22:55
  • 1431 просмотр
  • 1 комментарий
МОУРИНЬО: «Победить 6:1 на Олд Траффорд – это большое удовольствие»
© Twitter. Жозе Моуриньо

В матче 4-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1.

Смотрите видео: реакция наставника гостей Жозе Моуриньо после разгромной победы на «Олд Траффорд».

Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Тоттенхэм
79' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
51' ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Тоттенхэм).
37' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
31' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
7' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
4' ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Тоттенхэм).
2' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 23:04
    0
    Тролль, ох и тролль)
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 23:04
    0
    Тролль, ох и тролль)
    Ссылка
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