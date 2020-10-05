4-й тур
Ман Юнайтед
1:6
Тоттенхэм
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:6. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 05.10.2020 01:30
  • 316 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:6. Видео голов и обзор матча
© YouTube

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1.

Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Тоттенхэм
79' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
51' ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Тоттенхэм).
37' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
31' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
7' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
4' ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Тоттенхэм).
2' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Setanta Sports Ukraine

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности