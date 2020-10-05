Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:6. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1.
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Тоттенхэм
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Тоттенхэм).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Тоттенхэм).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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