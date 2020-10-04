Ман Юнайтед

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Тоттенхэм».

Не очень привычно видеть команды на тех местах турнирной таблицы, где они расположились сейчас. «Тоттенхэм» идет на 10-м месте, имея в активе 4 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 6-4. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку с 3-мя очками в активе и разницей мячей 4-5. Впрочем, этому есть свои обоснования.

Например, у «красных дьяволов» на один сыгранный матч меньше, манчестерская команда успела провести всего два тура. Да и старт сезона не столь уж показателен. И все же тревожные звоночки налицо. В матче против «Кристал Пэлас» (1:3) «Манчестер Юнайтед» меньше всего напоминал «красных дьяволов». В лучшем случае — мелких бесов. Подопечные Сульшера, проигрывая, зачастую не могли половину поля перейти, не то что организовать опасную атаку…

А в поединке с «Брайтоном» (3:2) манчестерский клуб вырвал победу до 10-й добавленной ко второму тайму минуте, да еще и с пенальти. Что и говорить, слабовато пока выглядит «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуриньо тоже не впечатляет. 0:1 от «Эвертона» в первом туре еще можно понять. Как и победу 5:2 над «Саутгемптоном» во втором. Но 1:1 с «Ньюкаслом» на домашней арене? Да, «сороки» неплохо начали, но, если «шпоры» хотят медали, с такими соперниками нужно брать три очка. Как-то Моуриньо уже не очень похож на «The Special One». Португальский тренер выглядит куда менее уверенным в себе, чем раньше.

Как говорится, нас ждет игра «на три исхода». Букмекеры традиционно считают хозяев фаворитами, но ждать безоговорочной победы «Манчестер Юнайтед», пожалуй, не стоит. Наиболее вероятным исходом поединка видится результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Погба, Матич, Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

«Тоттенхэм»: Льорис — Санчес, Дайер, Алдервейрелд, Доэрти, Хойбьерг, Уинкс, Чельсо, Регилон, Лукас, Кейн.

Не сыграют: Туанзебе, Джонс — Бэйл.

4 октября, воскресенье