Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал выездную ничью команды против «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Противостояние продолжится через неделю, и у каждой команды есть 50% шансов на проход «Порту» - очень хорошая команда, и, возможно, многие были довольны ничьей.

Но я покидаю поле с чувством неудовлетворенности, поскольку «Рома» была лучше и заслуживала победы.

Вопросов к арбитру больше, чем могло бы быть. Почти каждый контакт сегодня оценивался желтой карточкой, что лишь добавляло напряжения. Я просил игроков не спорить, но в такой ситуации сдержать эмоции очень сложно.

После матча я запретил команде благодарить арбитра», – заявил Раньери.