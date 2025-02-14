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Лига Европы
14 февраля 2025, 03:01 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:07
365
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»

Игроки «Ромы» получили восемь желтых карточек и одну красную

14 февраля 2025, 03:01 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:07
365
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал выездную ничью команды против «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Противостояние продолжится через неделю, и у каждой команды есть 50% шансов на проход «Порту» - очень хорошая команда, и, возможно, многие были довольны ничьей.

Но я покидаю поле с чувством неудовлетворенности, поскольку «Рома» была лучше и заслуживала победы.

Вопросов к арбитру больше, чем могло бы быть. Почти каждый контакт сегодня оценивался желтой карточкой, что лишь добавляло напряжения. Я просил игроков не спорить, но в такой ситуации сдержать эмоции очень сложно.

После матча я запретил команде благодарить арбитра», – заявил Раньери.

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Клаудио Раньери Рома Рим Лига Европы Артем Довбик Порту - Рома Порту
Александр Сильченко Источник: RomaPress
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