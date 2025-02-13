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Лига Европы
Порту
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
Рома
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Лига Европы
13 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 00:59
408
1

Драконы не справились с волками. Порту и Рома сыграли вничью

Хозяева поля полтайма провели в большинстве

13 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 00:59
408
1
Драконы не справились с волками. Порту и Рома сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

«Порту» и «Рома» провели первую дуэль в рамках 1/16 финала Лиги Европы. В стартовом составе «волков» вышел украинский форвард Артем Довбик.

Римляне начали встречу с высокого прессинга, оказывая постоянное давление на защитные построения соперников. Гости больше времени владели мячом и пытались найти свободные зоны возле штрафной «Порту». «Драконы» сконцентрировались на обороне, изредка организовывая контрвыпады. При этом остроты у ворот было крайне мало, а перспективные атаки команд завершались на подступах к штрафным.

В первой половине встречи неприятным моментом для «Ромы» стала травма Дибалы, который не смог продолжить поединок. Аргентинца заменил Бальданци, и именно он стал соавтором голевой атаки своей команды перед перерывом. Бальданци сыграл на перехвате и отдал передачу на правый фланг, откуда последовал прострел на Довбика. Боровшийся с украинцем защитник выбил мяч, но в ситуации сориентировался Челик, открывший счет в матче.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм начался с опасной атаки «Порту», когда Моура из пределов штрафной не смог пробить Свилара. В дальнейшем римляне снова взяли мяч под контроль и позиционными атаками пытались расшатать оборону «драконов». По такой игре хозяева поля неожиданно отыгрались, и большая заслуга в этом принадлежит Диогу Коште. Сначала голкипер совершил сэйв после удара Кристанте, а затем длинной передачей вывел в прорыв Пепе. Бразилец не сумел продавить двух защитников, но мяч отскочил к Моуре, который нанес точный удар.

Головной боли тренерскому штабу «Ромы» добавил поступок Кристанте, который сорвал атаку «драконов» и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Хозяева поля завладели преимуществом, и хороший шанс упустил Боржеш, неточным ударом замкнувший навесную передачу. До конца матча португальцы больше атаковали, но римляне вполне уверенно удержали ничейный результат.

Getty Images/Global Images Ukraine

Через неделю команды проведут ответный матч, который определит обладателя путевки в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Порту» – «Рома» – 1:1

Голы: Моура (67) – Челик (45+5)

Предупреждения: Варела (20), Моура (45+2), Отавио (71) – Пеллегрини (18), Челик (28), Коне (34), Салемакерс (45+2), Кристанте (64), Паредес (94), Бальданци (94)

Удаление: Кристанте (72, вторая желтая карточка)

«Порту»: Диогу Кошта, Отавио (Намасо, 75), Перес, Тьяго Джало, Моура (Гюль, 85), Варела (Виейра, 63), Эуштакиу, Жоау Мариу, Мора (Пепе, 63), Саму (Зайду, 85)

«Рома»: Свилар, Н'Дика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Пеллегрини (Соуле, 68), Кристанте, Коне (Пизилли, 46), Салемакерс (Эль-Шаарави, 46), Довбик (Паредес, 75), Дибала (Бальданци, 46)

Арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

Стадион «Драгау» (Порту, Португалия)

ПОРТУ – РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 1
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TolsTIyELF
Забили завдяки Довбику. Добре боровся, свій момент можливо слід було дати пас на Пелегріні. Загалом, клас Роми вищій, Артему час проявити свою міць.
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