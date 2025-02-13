Драконы не справились с волками. Порту и Рома сыграли вничью
Хозяева поля полтайма провели в большинстве
«Порту» и «Рома» провели первую дуэль в рамках 1/16 финала Лиги Европы. В стартовом составе «волков» вышел украинский форвард Артем Довбик.
Римляне начали встречу с высокого прессинга, оказывая постоянное давление на защитные построения соперников. Гости больше времени владели мячом и пытались найти свободные зоны возле штрафной «Порту». «Драконы» сконцентрировались на обороне, изредка организовывая контрвыпады. При этом остроты у ворот было крайне мало, а перспективные атаки команд завершались на подступах к штрафным.
В первой половине встречи неприятным моментом для «Ромы» стала травма Дибалы, который не смог продолжить поединок. Аргентинца заменил Бальданци, и именно он стал соавтором голевой атаки своей команды перед перерывом. Бальданци сыграл на перехвате и отдал передачу на правый фланг, откуда последовал прострел на Довбика. Боровшийся с украинцем защитник выбил мяч, но в ситуации сориентировался Челик, открывший счет в матче.
Второй тайм начался с опасной атаки «Порту», когда Моура из пределов штрафной не смог пробить Свилара. В дальнейшем римляне снова взяли мяч под контроль и позиционными атаками пытались расшатать оборону «драконов». По такой игре хозяева поля неожиданно отыгрались, и большая заслуга в этом принадлежит Диогу Коште. Сначала голкипер совершил сэйв после удара Кристанте, а затем длинной передачей вывел в прорыв Пепе. Бразилец не сумел продавить двух защитников, но мяч отскочил к Моуре, который нанес точный удар.
Головной боли тренерскому штабу «Ромы» добавил поступок Кристанте, который сорвал атаку «драконов» и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Хозяева поля завладели преимуществом, и хороший шанс упустил Боржеш, неточным ударом замкнувший навесную передачу. До конца матча португальцы больше атаковали, но римляне вполне уверенно удержали ничейный результат.
Через неделю команды проведут ответный матч, который определит обладателя путевки в 1/8 финала.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.
«Порту» – «Рома» – 1:1
Голы: Моура (67) – Челик (45+5)
Предупреждения: Варела (20), Моура (45+2), Отавио (71) – Пеллегрини (18), Челик (28), Коне (34), Салемакерс (45+2), Кристанте (64), Паредес (94), Бальданци (94)
Удаление: Кристанте (72, вторая желтая карточка)
«Порту»: Диогу Кошта, Отавио (Намасо, 75), Перес, Тьяго Джало, Моура (Гюль, 85), Варела (Виейра, 63), Эуштакиу, Жоау Мариу, Мора (Пепе, 63), Саму (Зайду, 85)
«Рома»: Свилар, Н'Дика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Пеллегрини (Соуле, 68), Кристанте, Коне (Пизилли, 46), Салемакерс (Эль-Шаарави, 46), Довбик (Паредес, 75), Дибала (Бальданци, 46)
Арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)
Стадион «Драгау» (Порту, Португалия)
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