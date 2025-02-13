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Порту
13.02.2025 22:00 - : -
Рома
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Лига Европы
13 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:49
15
0

Порту – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

13 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:49
15
0
Порту – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

13 февраля на «Драгау» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Порту» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порту

Команда в прошлом сезоне так и не смогла вернуть себе лидерство в Примейре. Так что Сержиу Консейсау не имел шанс сохранить тренерский пост, тем более что и президент сменился. Впрочем, уже без него Витор Бруну, что начинал с победы в Суперкубке, был уволен уже в январе. Первой задачей нового наставника, Анселми, 39-летнего аргентинца, что не играл в футбол, а писал о нем, было не допустить провала хотя бы в Лиге Европы. В матче с Маккаби Тель-Авив драконов, у которых было только 8 очков, устраивала только победа - что же, ее смогли добыть, за счет единственного гола Нико Гонсалеса. Но проблем еще немало, в том числе нужно подумать, как и кем заменить проданных в январе футболистов во главе с уехавшим в Саудовскую Аравию Галено.

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Рома

Клуб тоже сменил тренера, причем сделал это за этот сезон уже дважды. Отставка Де Росси после первых же неудач выглядела откровенно слишком ранней, а ставка на Ивана Юрича изначально смотрелась провальной - такой и оказалась. Благо, что следующий шаг оказался куда продуманнее: уговорили вернуться к активной работе ушедшего на пенсию Раньери. У того не пошло много времени, чтобы нормализировать ситуацию. В том числе и в Лиге Европы, где при Клаудио проиграли только АЗ, вырвав ничью с Тоттенхэмом и уверенно победив и Брагу, и Айнтрахт. Но, конечно, в приоритете будет внутренняя арена, благо, что там как раз идут поединки с достаточно простыми соперниками после тяжелых битв с Наполи и Миланом.

Статистика личных встреч

Клубы играли в Лиге чемпионов в 2016-м и 2019-м году, и ничего хорошего для волков не было. Сначала они в квалификации разгромно уступили дома после ничьей на выезде. А потом после обмен победами со счетом 2:1 пропустили с пенальти на 117-й минуте экстра-тайма.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев поля. Но вряд ли такой поединок в любом случае будет зрелищным - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Порту
13 февраля 2025 -
22:00
Рома
Тотал меньше 2.5 1.92 Сделать ставку
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Порту Рома Рим Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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