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Лига Европы
Порту
13.02.2025 22:00 - : -
Рома
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Лига Европы
12 февраля 2025, 23:15 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:16
29
0

Порту – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Лиги Европы

12 февраля 2025, 23:15 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:16
29
0
Порту – Рома. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 февраля, состоится 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Порту» и «Рома». Поединок пройдет в Порту на стадионе «Драгау», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В основном раунде евротурнира португальская команда набрала 11 очков (3 победы, 3 поражения и 2 ничьи). Римляне набрали на одно очко больше: 3 победы, 2 пораженья и 3 ничьи. «Порту» и «Рома» на международной арене провели шесть очных дуэлей (3 победы «драконов», 1 победа римлян и 2 ничьи). Предыдущее противостояние команд состоялось в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/2019. «Волки» выиграли домашнюю встречу со счетом 2:1, но в ответном матче «Порту» взял реванш, в овертайме вырвав путевку в следующую стадию турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Порту
13 февраля 2025 -
22:00
Рома
Обе команды забьют – да 1.76 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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