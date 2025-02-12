В четверг, 13 февраля, состоится 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Порту» и «Рома». Поединок пройдет в Порту на стадионе «Драгау», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В основном раунде евротурнира португальская команда набрала 11 очков (3 победы, 3 поражения и 2 ничьи). Римляне набрали на одно очко больше: 3 победы, 2 пораженья и 3 ничьи. «Порту» и «Рома» на международной арене провели шесть очных дуэлей (3 победы «драконов», 1 победа римлян и 2 ничьи). Предыдущее противостояние команд состоялось в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/2019. «Волки» выиграли домашнюю встречу со счетом 2:1, но в ответном матче «Порту» взял реванш, в овертайме вырвав путевку в следующую стадию турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.