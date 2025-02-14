Лига Европы14 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 14 февраля 2025, 02:35
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Порту – Рома – 1:1. Все решится в Риме. Видео голов и обзор матча
Матч 1/16 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени
14 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 14 февраля 2025, 02:35
1145
0
В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
Лига Европы. 1/16 финала
Порту – Рома – 1:1
Голы: Моура, 67 – Челик, 45+4
Видеообзор матча
❗️ Челик забил в ворота Порту, 45+4-я минута, 0:1
События матча
72’
Бриан Кристанте (Рома) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Моура (Порту).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Челик (Рома).
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