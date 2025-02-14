Порту – Рома – 1:1. Все решится в Риме. Видео голов и обзор матча

В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

Лига Европы. 1/16 финала

Порту – Рома – 1:1

Голы: Моура, 67 – Челик, 45+4

Видеообзор матча

❗️ Челик забил в ворота Порту, 45+4-я минута, 0:1

❗️ Моура забил в ворота Ромы, 67-я минута, 1:1