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Лига Европы
Порту
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
Рома
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Лига Европы
14 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 14 февраля 2025, 02:35
1145
0

Порту – Рома – 1:1. Все решится в Риме. Видео голов и обзор матча

Матч 1/16 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени

14 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 14 февраля 2025, 02:35
1145
0
Порту – Рома – 1:1. Все решится в Риме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

Лига Европы. 1/16 финала

Порту – Рома – 1:1

Голы: Моура, 67 – Челик, 45+4

Видеообзор матча

❗️ Челик забил в ворота Порту, 45+4-я минута, 0:1

❗️ Моура забил в ворота Ромы, 67-я минута, 1:1

События матча

72’
Бриан Кристанте (Рома) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Моура (Порту).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Челик (Рома).
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Итоги дня Лиги Европы. Ничья Ромы: Довбик принял участие в голевой атаке
Артем Довбик Рома Рим Порту Лига Европы видео голов и обзор Порту - Рома Зеки Челик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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