Украина. Премьер лига15 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:59
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Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
Харьковчанам не удалось заполучить Назарину
15 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:59
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Клуб Первой лиги Металлист 1925 интересовался возможностью приобрести центрального хавбека Шахтера Егора Назарину, однако стороны не договорились.
Сообщается, что чемпион Украины потребовал за игрока больше двух миллионов долларов, что не устроило харьковский клуб.
В нынешнем сезоне Егор провел три матча.
Отметим, что после ухода Тараса Степаненко директор Шахтера по футболу Дарио Срна назвал Назарину одним из тех, кто должен заменить ветерана в центре поля.
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