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  4. Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:59
1183
10

Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ

Харьковчанам не удалось заполучить Назарину

15 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:59
1183
10
Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
ФК Шахтер. Егор Назарина

Клуб Первой лиги Металлист 1925 интересовался возможностью приобрести центрального хавбека Шахтера Егора Назарину, однако стороны не договорились.

Сообщается, что чемпион Украины потребовал за игрока больше двух миллионов долларов, что не устроило харьковский клуб.

В нынешнем сезоне Егор провел три матча.

Отметим, что после ухода Тараса Степаненко директор Шахтера по футболу Дарио Срна назвал Назарину одним из тех, кто должен заменить ветерана в центре поля.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 10
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Серж
Ну мы опять переходим во времена, когда будут играть чумазенькие, а украинцев Шлюхта будет гноить в запасе. 
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+1
Lulinnha
Кроты обиделись за потерю Крупського...
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0
apepa
Жлобы... Не видать вам золото в этом году!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
пффф, это они за Крупского обиделись
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0
FC_Shakhtar1936
ВЕЛИКИЙ «ШАХТЁР» НЕСЁТСЯ, КАК ЗВЕРЬ,
В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ВЫШИБАЯ ДВЕРЬ!
В ПАНИКЕ ГРАНДЫ, ВСЕ - НА ПРИВАЛ,
ФИНАЛ УЖЕ НАШ, СОПЕРНИК УПАЛ!
.
РЕАЛ НА КОЛЕНЯХ, БАРСА В СЛЕЗАХ!
СИТИ В ОКОПАХ, ЛИВЕР В КУСТАХ!
БАВАРИЯ В СТРАХЕ СТОНЕТ И ВОЕТ,
НО ТОЖЕ ШАХТЁР ЕЕ УНИЧТОЖИТ!
.
СУДАКОВ ЖОРИК В БОЙ НАШИХ ВЕДЁТ!
БОГ РИНАТ ПРИКАЗАЛ С НЕБЕС: ВПЕРЁДД!
СУДАКОВ ЖОРИК - НАШ ВОЖАК И КОРОЛЬ,
ВЕДЁТ НА ВЕРШИНУ, РАЗНОСИТ ВСЕХ В НОЛЬ!
.
ОДИН ЗА ДРУГИМ ОН ГОЛЫ ЗАБИВАЛ!
ТАКОГО РАЗНОСА ЕЩЕ МИР НЕ ВИДАЛ!
КУБОК В РУКАХ, ГУДИТ СТАДИОН,
ОЛЕ-ОЛЕ, ШАХТЁР ------- ЧЕМПИОН!
(Великий и магучий Шахтёр )
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-1
FC_Shakhtar1936
Великий Шахтёр
Ответить
-3
FC_Shakhtar1936
Шахтёр это вам не ярмарка
Ответить
-3
FC_Shakhtar1936
Вот так вам!
Ответить
-3
AK.228
Ху й вам за воротник
Да и Шахтеру иногда на замену он нужен 
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-4
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