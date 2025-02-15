Известна оценка Забарного за победу в АПЛ. Борнмут уже 5-й в таблице лиги

15 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» разобрался с «Саутгемптоном» (3:1).

В стартовом составе «вишен» вышел лидер сборной Украины Илья Забарный, который отыграл весь матч. После завершения матча Илья получил оценку 6.9 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored.

Героем матча стал Райан Кристи, который отметился в матче голом и ассистом и получил самый высокий балл от WhoScored – 8.9.

Благодаря этой победе «Борнмут» поднялся на пятую строчку в АПЛ и отстает от четвертого места на один балл.

Оценки матча Сатугемптон – Борнмут от WhoScored