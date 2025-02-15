Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Забарного за победу в АПЛ. Борнмут уже 5-й в таблице лиги
Англия
15 февраля 2025, 21:04 |
1170
2

Известна оценка Забарного за победу в АПЛ. Борнмут уже 5-й в таблице лиги

Илья помог «вишням» одолеть «Саутгемптон»

15 февраля 2025, 21:04 |
1170
2
Известна оценка Забарного за победу в АПЛ. Борнмут уже 5-й в таблице лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

15 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» разобрался с «Саутгемптоном» (3:1).

В стартовом составе «вишен» вышел лидер сборной Украины Илья Забарный, который отыграл весь матч. После завершения матча Илья получил оценку 6.9 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored.

Героем матча стал Райан Кристи, который отметился в матче голом и ассистом и получил самый высокий балл от WhoScored – 8.9.

Благодаря этой победе «Борнмут» поднялся на пятую строчку в АПЛ и отстает от четвертого места на один балл.

Оценки матча Сатугемптон – Борнмут от WhoScored

По теме:
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Уоткинс – лучший бомбардир Астон Виллы в домашних матчах Премьер-лиги
Мерино повторил интересное достижение Обамеянга за Арсенал в АПЛ
WhoScored Райан Кристи Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Саутгемптон оценки
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ
Биатлон | 15 февраля 2025, 17:08 9
Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ
Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ

Лучше среди украинцев выступил Антон Дудченко

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Теннис | 15 февраля 2025, 12:12 4
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае

Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
Теннис | 15.02.2025, 11:47
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Бокс | 15.02.2025, 06:00
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Футбол | 15.02.2025, 19:56
Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Щось мені здається, що цей Борнмут влітку розкуплять. Принаймні декількох гравців
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Борнмут уже был 5-й. После 17-го тура.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 103
Футбол
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 52
Теннис
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
14.02.2025, 07:44 9
Футбол
Ничья с Кудровкой. Ингулец все домашние матчи УПЛ проведет на выезде
Ничья с Кудровкой. Ингулец все домашние матчи УПЛ проведет на выезде
13.02.2025, 17:25 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем