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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 11:11 | Обновлено 14 февраля 2025, 11:32
1540
0

Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ

Максим Брагару проведет вторую часть сезона в «Динамо»

14 февраля 2025, 11:11 | Обновлено 14 февраля 2025, 11:32
1540
0
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Брагару

Черкасский ЛНЗ намеревался арендовать вингера киевского «Динамо» Максима Брагару. Инициатором перехода был лично главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук.

По информации источника, черкасский клуб действительно сделал предложение киевскому «Динамо» по аренде вингера, но получил отказ. Главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский рассчитывает на Брагару во второй части сезона.

Брагару стал игроком «Динамо» летом прошлого года, перейдя из одесского Черноморца. Он провел за киевлян 19 игр и забил один гол.

Его контракт с Динамо истекает 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось, что трансфер легионера в «Динамо» может сорваться из-за войны в Украине.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Брагару ЛНЗ Черкассы Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Роман Григорчук Александр Шовковский
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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