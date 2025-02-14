Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ

Черкасский ЛНЗ намеревался арендовать вингера киевского «Динамо» Максима Брагару. Инициатором перехода был лично главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук.

По информации источника, черкасский клуб действительно сделал предложение киевскому «Динамо» по аренде вингера, но получил отказ. Главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский рассчитывает на Брагару во второй части сезона.

Брагару стал игроком «Динамо» летом прошлого года, перейдя из одесского Черноморца. Он провел за киевлян 19 игр и забил один гол.

Его контракт с Динамо истекает 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось, что трансфер легионера в «Динамо» может сорваться из-за войны в Украине.