ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) отстранен от тенниса.

Дисквалификация итальянца продлится три месяца – до 4 мая 2025 года. Янник самостоятельно согласился на такую дисквалификацию после сотрудничества с Мировым антидопинговым агентством.

Что произошло?

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста во время турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе, в обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация клостебола в организме. Но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

Расследование выявило, что вещество попало в организм по вине одного из членов команды Синнера. Тот обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол, и делал Синнеру массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению итальянского теннисиста. Тогда WADA подало апелляцию в CAS на решение оправдать итальянца и требовало отстранения теннисиста на период от одного до двух лет. В январе 2024 CAS официально назначил слушание по делу Янника на 16–17 апреля в закрытом формате.

Но WADA и Синнер достигли соглашения по наказанию ранее, Янник принял условия дисквалификации на 3 месяца.

Что в итоге?

Янник пропустит четыре топовых турнира: в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Синнер вернется в Риме, а также сможет сыграть на Ролан Гаррос.

Заявление WADA

«WADA признает, что Янник Синнер не намеревался нарушать правила, и что употребление им клостебола не дало ему никаких преимуществ в плане улучшения спортивных результатов и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения. Однако, согласно Кодексу и прецеденту CAS, спортсмен несет ответственность за халатность своего окружения».

World number one Jannik Sinner has accepted an immediate three-month ban from tennis.



It comes after he reached a settlement with the World Anti-Doping Agency over his two positive doping tests last year, with his suspension running from 9th February until 4th May.#BBCTennis pic.twitter.com/oJ58O0SEUe