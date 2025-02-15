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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ATP
15 февраля 2025, 11:47 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:04
2128
6

ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса

Итальянец получил дисквалификацию на три месяца и вернется в Тур в мае

15 февраля 2025, 11:47 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:04
2128
6
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Яннік Сіннер

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) отстранен от тенниса.

Дисквалификация итальянца продлится три месяца – до 4 мая 2025 года. Янник самостоятельно согласился на такую дисквалификацию после сотрудничества с Мировым антидопинговым агентством.

Что произошло?

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста во время турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе, в обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация клостебола в организме. Но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

Расследование выявило, что вещество попало в организм по вине одного из членов команды Синнера. Тот обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол, и делал Синнеру массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению итальянского теннисиста. Тогда WADA подало апелляцию в CAS на решение оправдать итальянца и требовало отстранения теннисиста на период от одного до двух лет. В январе 2024 CAS официально назначил слушание по делу Янника на 16–17 апреля в закрытом формате.

Но WADA и Синнер достигли соглашения по наказанию ранее, Янник принял условия дисквалификации на 3 месяца.

Что в итоге?

Янник пропустит четыре топовых турнира: в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Синнер вернется в Риме, а также сможет сыграть на Ролан Гаррос.

Заявление WADA

«WADA признает, что Янник Синнер не намеревался нарушать правила, и что употребление им клостебола не дало ему никаких преимуществ в плане улучшения спортивных результатов и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения. Однако, согласно Кодексу и прецеденту CAS, спортсмен несет ответственность за халатность своего окружения».

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Янник Синнер допинг дисквалификация WADA ITIA Спортивный арбитражный суд (CAS)
Даниил Агарков Источник: WADA
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Комментарии 6
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Fdail
Відсторонення на грунтовий сезон, де Яннік не мав жодного титула,то звичайно що він не особливо впирався. Ось якщо б з вересня по грудень відсторонили, то тоді було б цікаво. 
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+3
Sit Simurg
Всього три місяці ... йоо... Насміхаються над спортом ..
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0
Микола Захарченко
А що так можна було зробити ?? )
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0
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