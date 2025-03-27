Не Мудриком едины. Звездный игрок Челси вспомнил свою дисквалификацию

Румынский экс-форвард лондонского «Челси» Адриан Муту вспомнил скандальный случай в своей карьере в сезоне 2003/04.

Тогда игрок получил семь месяцев дисквалификации после провального теста на употребление наркотиков.

«Употреблять кокаин во время пребывания в «Челси» было худшим решением в моей карьере. Мне надо было попросить о помощи, но я этого не сделал. Но мы учимся на собственных ошибках. Этот случай сделал меня сильнее.

Какое было отношение со стороны руководства клуба? Нулевая толерантность. Это была их позиция. Жозе Моуринью меня очень сильно раскритиковал. И я считаю, что это правильно. Жалею ли я об этом? Я бы солгал, если бы сказал, что нет», – прокомментировал Муту The Telegraph.

После отбытия дисквалификации Адриан Муту вернулся в футбол в составе «Ювентуса».

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может получить четырехлетнюю дисквалификацию из-за употребления допинга.